Gündem MSB açıkladı Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistana kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı
EDİRNE

Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

MSB açıkladı: Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hudut personeli sınırlarımızı gözetlemeye devam ediyor.
Hudut personeli sınırlarımızı gözetlemeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi" denildi.

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