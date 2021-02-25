MSB açıkladı: Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi" denildi.

Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi. pic.twitter.com/OTZKO5WoUs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2021

GÜNDEM MSB: Hudut birlikleri Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakaladı



