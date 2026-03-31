Edirne’de brusella alarmı: Keçiler karantinaya alındı

Edirne’de brusella alarmı: Keçiler karantinaya alındı

17:2831/03/2026, Salı
IHA
Yetkililer, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Yetkililer, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Edirne’de görülen bruselloz vakasının ardından yetkililer harekete geçti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastalıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen keçilerin karantinaya alındığı bildirildi.

Edirne'de 21 yaşındaki E.K.’nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların bulunduğu bölgede kontrol ve incelemeler artırıldı.

Uzmanlardan kritik uyarı: Çiğ süt tüketmeyin

Yetkililer, brusellozun genellikle enfekte hayvanlarla temas ya da çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle bulaştığına dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle çiğ süt tüketiminden kaçınılması ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, sürecin hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından titizlikle takip edildiği, gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.



