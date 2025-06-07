Edirne'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Edirne'de Uzunkaldırım Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada S.İ. bacağından vurularak yaralandı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Uzunkaldırım Caddesi'nde S.İ. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağına mermi isabet eden S.İ. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.