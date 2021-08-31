Gündem Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı
EDİRNE

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Sınırda nöbet tutan askerimiz. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün güvenlik güçleri tarafından, Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 7 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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