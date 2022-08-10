Gündem Edirneye esnaf göçü Çevre iller boş durmuyor
EDİRNE

Edirne’ye esnaf göçü: Çevre iller boş durmuyor

Bulgar vatandaşlarının pasaportsuz giriş imkanı edinmesiyle alışveriş akınına uğrayan Edirne’ye şimdi de esnaf göçü başladı. Birçok ilden esnaf şehirde mağaza açmak için sıraya girdi.

Abone Ol Google News
Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Edirne’ye esnaf göçü: Çevre iller boş durmuyor
Edirne

Türkiye'nin Bulgar vatandaşlarına pasaport uygulamasını kaldırıp, kimlikle geçişe izin vermesi Edirne'de ticareti katladı. Bulgar bereketinden yararlanmak ve ürünlerini satmak isteyen Türkiye’nin çeşitli illerindeki esnaf da Edirne'de mağaza açmak için sıraya girdi. Edirne’de esnaf sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığı belirtiliyor. Şehir dışından gelip dükkan tutamayanlar ise ürünlerinin satılması için Edirne’deki esnafla anlaşmanın yolunu arıyor.

BAĞLANTILAR KURULUYOR

  • Bulgar vatandaşlarının özellikle tekstil, mobilya, tuvalet kağıdı, çocuk bezi gibi ürünlere büyük talep göstermesi dikkat çekti. Bu talebi karşılamak isteyen bölge esnafı, Gaziantep ve Denizli gibi şehirlerden gelen tüccarlarla bağlantı kuruyor. Bulgaristan vatandaşlarının gelmesi nedeniyle Edirne’de yaşanan ticari hareketlilik çevre illeri de harekete geçirdi. Edirne’ye komşu Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’deki esnaf cazip kampanyalar düzenleyerek Bulgar vatandaşlarının illerine gelmesi için çaba sarf ediyor.

Recep Zıpkınkurt
Recep Zıpkınkurt

YENİ MAĞAZALAR AÇILIYOR

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan vatandaşlarının gelmesiyle birlikte şehirde ticari hareketliliğin hızla arttığını söyledi. Zıpkınkurt, “Türkiye'nin her yerinden gelen esnaf Edirne'de mağaza açmaya başladı. Özellikle şehirde bulunmayan ürünlerle ilgili mağaza açılması dikkat çekici. Edirne’de ticari hareketliliğin olması bölgemiz açısından güzel gelişme. Edirne veya Trakya Bölgesi’nde olmayan çeşitli ürünlerin şehrimizde satılması yönünde bölge esnafına talepler geliyor. Esnaf da gelen talepleri dikkate alarak çeşitli temsilcilik anlaşması imzalamaya başladı” şeklinde konuştu.

Kemal Cingöz
Kemal Cingöz

Ticaretteki canlılık iştah kabarttı

  • Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelip alışveriş yapmasının diğer illerdeki esnafın iştahını kabarttığını söyledi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden birçok esnafın, Edirne’de iş yapabilmek için kendisini aradığını kaydeden Cingöz, “Bulgarlar özellikle markalı ürünlere büyük rağbet gösteriyor. Hem pazar esnafı hem de AVM’ler bu alışverişten oldukça memnun. Özellikle cuma günü kurulan pazara Bulgarlar büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Saç sakal traşı için de Edirne: Pişmiş balık bile götürüyorlar
GÜNDEM
Saç sakal traşı için de Edirne: Pişmiş balık bile götürüyorlar
Lunaparkta dehşet anları

Lunaparkta dehşet anları

Giresun'da eğlence treni raydan çıktı: Yaralılar var.
Biden imzayı attı

Biden imzayı attı

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay.
Bakan Nebatiden Kılıçdaroğluna Kur Korumalı Mevduat tepkisi: Vatanseverlikten uzak

​Herkesin dikkatini çekti, jandarmaya sayısız ihbar gitti.

​Restorasyonu yapılıyordu: Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.