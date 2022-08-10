​Edirne’ye esnaf göçü: Çevre iller boş durmuyor

Vatandaştan “Muhalefete bir şans verseniz” diyen muhabire: Burası deneme tahtası mı?

Sokak ropörtajında muhabirin oyunu kime vereceğini sorduğu vatandaşın cevabı sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde sokak ropörtajı yapan muhabir yoldan geçen bir vatandaşa seçimlerde kime oy vereceğini soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini dile getiren adam 'Reise vereceğim. Başka kime vereceğim? Öbürkülerden ne gördük ki?' diye cevap veriyor. Muhabirin 'Bir şans verseniz belki olur' sözleri üzerine adam 'Ne şans vereceğim. Burası deneme tahtası mı?' cevabını veriyor.