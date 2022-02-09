İzmir Vali Yavuz Selim Köşger, “Kamu olarak tüm kurumlarımızla, tüm dairelerle bu fuarda yer alacağız. Bu fuarda tüm kurumlar kendini en iyi şekilde tanıtacaklar. En yetenekli, en kabiliyetli gençlerimizi bünyelerine çekmek için çalışmalar yürütecekler. Özel sektörün katılımını da çok önemsiyoruz” dedi.

Ege Bölgesi üniversiteleri ve iş dünyası EGEKAF için kenetlendi

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “67 yıldır bilimin rehberliğinde ülkesi ve milleti için üreten gençler yetiştirme gayesi güden bir üniversite olarak, genç istihdamıyla ilgili ulusal çapta öneme sahip bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bölgenin 20 üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. EÜ Yeni Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, EGEKAF’ta yer alacak üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Ege Bölgesi üniversiteleri ve iş dünyası EGEKAF için kenetlendi



“Dünyanın en büyük kariyer fuarlarından birisi olacak”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kurulduğu andan itibaren önemli ilgi alanlarından birisin de gençlerin istihdamı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Salim Atay, “Avrupa’nın en fazla genç nüfusa sahip olan ülkesiyiz. Dolayısıyla bu genç nüfusun istihdama dahil edilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması, becerileri sahibi olmaları İnsan Kaynakları Ofisimizin üzerinde durduğu konulardan birisidir. Bir önceki yıl pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığımız organizasyon için Ege Üniversitesi, 403 şirketle sözleşme yapmıştı, 20 binin üzerinde öğrenciyi de Yetenek Kapısı sistemine kaydetmişti. Bu yıl, üniversitelerimizin kariyer merkezlerimizin desteği ile 500’e yakın şirket ve 100 bin öğrenci ile fuarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sayılara ulaştığımızda organizasyonumuz dünyanın en büyük kariyer fuarlarından biri haline gelecek” diye konuştu.

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Ege Bölgesi üniversiteleri ve iş dünyası EGEKAF için kenetlendi

“Ege Üniversitesi süreci iyi yönetiyor”

İnsan Kaynakları Ofisinin yaptığı tüm çalışmalarda ortak prensipleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Atay, “Bunlardan bir tanesi de kapsayıcılık. Biz bu organizasyonları 11 bölgede 130 üniversitenin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla sadece öğrencilerin değil, büyük şirketlerin, KOBİ’lerin, STK’ların katıldığı kapsayıcı, dijital ve teknolojik araçların sonuna kadar kullanıldığı bir organizasyondur. Bizim için en önemli şeylerden birisi de sürdürülebilirlik. Gençlerin istihdamı palyatif araçlarla, kısa vadeli bakış açılarıyla yönetilebilecek bir süreç değildir. Ciddi sofistike araçlara, yaklaşımlara ve stratejilere ihtiyaç vardır. Bunun için Cumhurbaşkanlığımız, İnsan Kaynakları Ofisini hizmete açmıştır ve bu ofisin uğraş alanlarından bir tanesi de gençlerin istihdamıdır. Sistemimiz üzerinden izlediğimiz kadarı ile 11 bölgemizde düzenlenecek bu fuarlar ile çok iyi neticeler alacağımız görebiliyoruz. Ege Üniversitesi için süreç gerçekten iyi gidiyor. 20 üniversitemizin katılımı var fuarımıza. Üniversitelerimize, işveren temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yıl kariyer fuarımız, ulusal staj programı ile entegre bir şekilde çalışıyor. Yani öğrencilerimize hangi şirketlerde staj yapabileceğini seçme fırsatı da sunuyoruz. Çok başarılı bir organizasyon geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Doğru insanı, doğru yerde istihdam etmek en önemli görevlerimizden birisi. Doğru insanı, yetenekli insanı kendi yeteneği doğrultusunda geliştirmek de önemli bir konu. Dolayısıyla üniversitelerimiz, yetenekli insanları, kendi yetenekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmek ve onları en doğru yerde istihdam etmek üzere çalışmalarını yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisi de tüm ülke çapında buna dair bir koordinasyonu gerçekleştiriyor. Ülke çapında kariyer planlaması yapmak üzere öğrencilerimize çeşitli imkânlar verilmesi, fırsatlar tanınması, staj imkânları sağlanması sevindirici. Hepimizin temel gayesi; her meslekten çocuklarımızın doğru bir şekilde eğitilmesi ve onlar için iyi bir gelecek kurgulanmış olması” diye konuştu.

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Ege Bölgesi üniversiteleri ve iş dünyası EGEKAF için kenetlendi

“Tüm kamu kurumlarımızla bu fuarda yer alacağız”

Vali Köşger, “Kamu olarak tüm kurumlarımızla, tüm dairelerle bu fuarda yer alacağız. Bu fuarda tüm kurumlar kendini en iyi şekilde tanıtacaklar. En yetenekli, en kabiliyetli gençlerimizi bünyelerine çekmek için çalışmalar yürütecekler. Buradan özel sektöre de çağrım şu; sizlerin de bu fuarda yer alarak gerekli tanıtımlarınızı yapmanız önem arz ediyor. Bir ülkenin, devletin güçlü olması demek hem özel sektörün hem de kamunun güçlü olması demek. Bu çift taraflı bir durum. Dolayısıyla, özel sektörün de yetenekli öğrencileri, yetenekli gençleri bünyesinde istihdam etmesi lazım. Buradan bütün katılımcı üniversitelerimize sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum ve özel sektör başta olmak üzere, bütün kurumlardan bu fuara gereken önemi vermelerini ve en yüksek düzeyde katılmalarını öneriyorum. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ege Üniversitesine ve Ege Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a ve katkılarını sunan tüm üniversite rektörlerimize, iş dünyamızın temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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“EGEKAF’a ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

EGEKAF’a ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “67 yıldır bilimin rehberliğinde ülkesi ve milleti için üreten gençler yetiştirme gayesi güden bir üniversite olarak, genç istihdamıyla ilgili ulusal çapta öneme sahip bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Üniversitemiz; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, akademik ve kültürel olarak donanımlı, üretken ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirme konusundaki titizliğini, mezun profiliyle bugüne dek en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kariyer planlama konusunda sunduğumuz olanaklar ise öğrencilerimizin gelişimi konusunda sahip olduğumuz bu hassasiyeti, mezunlarımızın istihdamı konusunda da taşıdığımızın en önemli göstergesidir. Tam da bu noktada, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapıyor olmak, içerisinde yer almaktan büyük bir heyecan duyduğumuz bir süreç oldu. Aslında bu süreç, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Kariyer Fuarı kapsamında üniversitemiz için 2019 yılında başlamıştı. O sene ev sahipliğini üstleneceğimiz fuarın hazırlıkları için oldukça önemli temaslarda bulunarak ciddi çalışmalar yürütmüştük. Ancak ne yazık ki pandemi tedbirleri nedeniyle fuarı gerçekleştirememiştik. Bu sene de üstlenmiş olduğumuz bu vazifeyi en iyi biçimde yerine getirmek amacıyla uzun süredir yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bölge üniversitelerimizin Rektörleri ve kariyer temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, hem gençlerimizin istihdamı hem de bölgemizdeki kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması noktalarında katkımızı genişletecek çalışmalara imza attık” dedi.

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Tüm paydaşlarla ortak paydada hareket ettiklerini söyleyen Rektör Budak, “Bölgemizin diğer üniversiteleriyle, gençlerimize mesleki ve akademik yetkinlik kazandırmaktan daha fazlasını sunmakla yükümlü olduğumuz ortak paydasıyla hareket ettik. Çünkü biliyoruz ki günümüzde başarının ölçütleri bu iki yetkinlikle kısıtlanamayacak kadar çeşitlenmiş durumdadır. Dolayısıyla iş gücü piyasasının artan rekabetçi ortamında, gençlerimize potansiyellerini ortaya koyabilmelerini sağlayacak kapılar açmamız gerekiyor. Bugün de burada, gençlerimiz için son derece verimli bir atmosfer inşa etmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak; etkinliğimizi daha çok gencimize duyurmak üzere bir arada bulunuyoruz. 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda motivasyonu yüksek, donanımlı, kendini geliştirmek isteyen nitelikli insan kaynağını, iş dünyasıyla buluşturacağız. Etkinlik kapsamında katılımcılarımıza; sektörün önemli firmalarının tanıtım stantları, mülakat simülasyonları, örnek olay çalışmaları, paneller ve atölye çalışmaları gibi pek çok olanak sağlayacağız. Böylece, başarı yolculuğunun ilk adımlarını atmak isteyen tüm gençlerimiz, mesleklerini yakından tanıma, sektörün önemli isimleriyle bir araya gelme ve kendi potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulacaklar. Temennimiz, imkânı olan tüm gençlerimizin bu verimli atmosferden faydalanmasıdır. Fuarın tüm katılımcılar ve paydaşlar için verimli olmasını şimdiden yürekten diliyorum” diye konuştu.