|
Gündem

Eğitim dünyası 'değişimi' tartıştı

Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi dün başladı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirveye, 50 ülkeden eğitim bakanı ve akademisyen katıldı.

Saliha Engin
04:00 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:26 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
3. İstanbul Eğitim Zirvesi

3. İstanbul Eğitim Zirvesi

Bugün sonra erecek zirvede, “Eğitimde değişimi yönetmek, yarının dünyasında teknoloji ve Türkiye Yüzyılı’nda eğitim” başlıkları konuşuldu.


YENİ BİR EĞİTİM FELSEFESİ İNŞA EDİLMELİ

Zirvede konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Tartışmaya açmak istediğim bir konu var. Dünyanın büyük bir değişim geçirdiğini yeni teknolojiler üzerinden de görebiliyoruz. Ancak içinde yaşadığımız için fark edemediğimiz başka değişim ve paradigmalar da var. Dünyada devlet, siyaset kurgusu ve ekonomik düzen değişiyor. Bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız. Türkiye Yüzyılı'nı başlattığımız bu dönemde genel söylemin ve düzenin aksine kendi toplumsal değerlerimizi referans alan ve yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan yepyeni bir eğitim sistemi ve felsefesi inşa etmek durumundayız. Zirveden beklentim dünyadaki bu değişimi doğru okuyup gençlerimizi eğitebilecek yepyeni bir eğitim felsefesinin çıkması.” dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısıdır. Vakfımız, 52 ülke de 460 eğitim kurumuyla hizmet vermektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken diğer taraftan her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz."


ZİRVEDE ERDOĞAN’IN MESAJI OKUNDU

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye Maarif Vakfı, bir taraftan FETÖ'nün yol açtığı tahribatı giderirken, diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğine hizmet ediyor. Çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz ve başarılarından gurur duyduğumuz vakfımıza bizler de gereken desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.


#eğitim
#değişim
#Türkiye Maarif Vakfı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri