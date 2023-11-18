Eğitim dünyası 'değişimi' tartıştı

Zirvede konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Tartışmaya açmak istediğim bir konu var. Dünyanın büyük bir değişim geçirdiğini yeni teknolojiler üzerinden de görebiliyoruz. Ancak içinde yaşadığımız için fark edemediğimiz başka değişim ve paradigmalar da var. Dünyada devlet, siyaset kurgusu ve ekonomik düzen değişiyor. Bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız. Türkiye Yüzyılı'nı başlattığımız bu dönemde genel söylemin ve düzenin aksine kendi toplumsal değerlerimizi referans alan ve yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan yepyeni bir eğitim sistemi ve felsefesi inşa etmek durumundayız. Zirveden beklentim dünyadaki bu değişimi doğru okuyup gençlerimizi eğitebilecek yepyeni bir eğitim felsefesinin çıkması.” dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısıdır. Vakfımız, 52 ülke de 460 eğitim kurumuyla hizmet vermektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren uluslararası eğitim ağı olarak bir taraftan uluslararası eğitimde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken diğer taraftan her ülkenin kendine özgü eğitim içeriklerini de anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz."