Eğitim kaybı giderilecek: EBA hep devrede olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelecekte Kovid-19 benzeri felaketlere karşı Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi’ni planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, projeyi “Normal dönemlerde örgün eğitim sistemimizi dijital platformla bütünleşik bir yapıda daha etkili çalıştırmayı mümkün kılacağız” sözleriyle özetledi. ‘2023 Eğitim Vizyonu’ ile eğitimde ortaya koydukları yol haritasının büyük bir kısmını yürüdüklerini vurgulayan Bakan Selçuk, bir yandan da yeni hedeflerin planlaması ve hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

DİJİTAL EĞİTİMDE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Salgın sürecinde eğitimde dijitalleşmenin önemine değinen Bakan Selçuk, şunları anlattı: “Bu çabalarımız bize, dünya çapında ödüller getirdi. Kullanıcı kapasitelerini ve bant genişliğini artırdığımız EBA, salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart’tan bugüne yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilerek dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. Yapay zekâlı EBA asistanı, kendi kategorisinde dünya birinciliği, çağrı merkezimiz dünya ikinciliği getirdi bize. Dolayısıyla 2021’de çalışmalarımız bu minvalde devam edecek.”

SINIF DIŞINDA DA EĞİTİM

“Salgın dönemi son bulduğunda da televizyon kanallarımız ve EBA, bu yöndeki hizmetlerini sürdürecek. Bu harmanlanmış eğitim modeliyle eğitim ve öğretim sadece sınıfta değil, sınıf dışında da hep devam edecek, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sınıf dışında birbirleriyle iletişim ve etkileşim halinde olabilecekler. Harmanlanmış eğitimin en verimli şekilde yürütülebilmesi için her zaman olduğu gibi teknolojinin bize sağladığı faydalardan yapay zeka, bulut bilişim, sanal gerçeklik, robotik kodlama, nesnelerin interneti vb. teknolojileri eğitim süreçlerimizde daha da etkin kullanmayı hedefliyoruz.”

REKLAM

ÖĞRENME KAYIPLARINA MÜDAHALE PLANI

“Okuldan uzak kaldıkları dönemde oluşan muhtemel öğrenme kayıplarını tespit ederek uygun müdahale planını hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada öğrencilerin akademik becerileri kadar, salgın sürecinde zayıfladığını düşündüğümüz sosyal ve duygusal becerilerini de izliyoruz. Bu tabloya bakarak gerekli becerileri kazanamayan öğrencilerimizi yönlendirmek için programlar hazırlıyoruz.”

Patent atılımı

Mesleki ve teknik eğitimin de her daim gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, belirledikleri mesleki eğitim hedefine ulaşabilmek için sektörle iş birliği içerisinde çalışmalarının sürdürdüğüne dikkat çekti. Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda 632 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapıldı.”

100 bin atölye kurulacak

Okullarda oluşturulan “tasarım beceri atölyelerine” de değinen Bakan Selçuk, “Okullarımızda robotik, ahşap, seramik, teknoloji, drama, bahçe ve hayvan bakımı gibi alanlar başta olmak üzere 9 bin 479 tasarım beceri atölyesi açmış bulunuyoruz. Hedefimiz okullarımıza 100 bin tasarım beceri atölyesi kurulmasıdır” dedi.

Salgınlara hazırlık planı

Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi: “Gelecekte de Kovid-19 benzeri felaket durumlarına yine ulusal ölçekte hazırlıklı olmak, engelli kullanıcılar için erişilebilir hizmetler sunmak, harmanlanmış öğrenme sisteminin gerektirdiği sürdürülebilir bir yapı için eğitim teknolojileri alanında inovasyon ekosistemini oluşturmak amacıyla Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi’ni planladık. Bu proje kapsamında kurulması öngörülen yeni sistem ile sadece afet ve kriz dönemlerinde çok daha etkili uzaktan eğitim hizmeti sağlamış olmayacak, aynı zamanda normal dönemlerde örgün eğitim sistemimizi dijital platformla bütünleşik bir yapıda daha etkili çalıştırmayı mümkün kılacağız. Ayrıca böyle bir sistemle açık öğretim kurumları öğrencilerine ve halk eğitim merkezleri kursiyerlerimize de dijital ortamda ulaşmış olacağız.”