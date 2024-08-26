|
Gündem

Eğitimde yeni reform

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:05 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği konusunda geçmiş dönemde önemli atılımlar gerçekleştiren AK Parti, yeni adımlar için kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, eğitim alanında yaşanan dönüşüm, fırsat eşitliği, demokratikleşme, insan hakları bağlamında ele alınırken, hazırlanan raporda, son 20 yıldaki gelişme ve ilerlemelere ek olarak, eğitimin insan hakları boyutuyla ilgili bazı önerilere yer verildi. Raporda, erken çocukluk dönemi eğitimine daha çok önem verilmesi gerektiği belirtilirken, bu kademedeki eğitim kurumlarının yaygınlaştırılmasının şart olduğu, gerekli kaynak tahsisinde cömert davranılması gerektiği belirtildi.


DEZAVANTAJLI KESİMLERE AVANTAJ

Dezavantajlı grupların yarışa katılması ve potansiyellerinin keşfedilmesine de değinilen araştırmada, kamu kaynaklarının kullanım mekanizmalarının, dezavantajlı kesimlere daha fazla ve daha nitelikli kaynak aktarılacak şekilde yeniden tasarlanması gerektiği vurgulandı.


YETENEKLİYE MERCEK

Milli Eğitim'e genel bütçeden ayrılan payın artırılması gerektiği de raporda yer aldı. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yetenekli bireyleri üniversitelere ve araştırma kurumlarına çekmeyi hedefleyen mevcut politikalara ek daha çeşitli politikalara ihtiyaç olduğu kaydedildi. Özellikle lisansüstü seviyedeki araştırmacıların rekabetçi şekilde finanse edilmesi olduğuna dikkat çekilirken, öncelikli olarak beşeri, sosyal, fen-mühendislik ve sağlık alanlarındaki lisansüstü programlarındaki araştırma görevlisi sayısının artırılmasının şart olduğu vurgulandı.


Okulların açılması ertelenecek mi? Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bakan Tekin, genel eğitim öğretim süreci ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla ilgili iki genelge gönderildiğini aktardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün bakanların, bakanlıkların ve kamu kurumlarının illerin deprem öncesindeki durumlarına gelmesi için seferberlik ilan ettiğini vurgulayan Tekin, okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin bulunmadığını bildirerek, "9 Eylül günü itibarıyla da normal akademik anlamda takvimimiz başlamış olacak." şeklinde konuştu.

#eğitim
#reform
#demokrasi
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşveren kadın ve genç sigortalılara ilave prim desteği geliyor: İSPİH desteği alma şartları nedir?