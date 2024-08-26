Eğitimde yeni reform

Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği konusunda geçmiş dönemde önemli atılımlar gerçekleştiren AK Parti, yeni adımlar için kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, eğitim alanında yaşanan dönüşüm, fırsat eşitliği, demokratikleşme, insan hakları bağlamında ele alınırken, hazırlanan raporda, son 20 yıldaki gelişme ve ilerlemelere ek olarak, eğitimin insan hakları boyutuyla ilgili bazı önerilere yer verildi. Raporda, erken çocukluk dönemi eğitimine daha çok önem verilmesi gerektiği belirtilirken, bu kademedeki eğitim kurumlarının yaygınlaştırılmasının şart olduğu, gerekli kaynak tahsisinde cömert davranılması gerektiği belirtildi.





DEZAVANTAJLI KESİMLERE AVANTAJ

Dezavantajlı grupların yarışa katılması ve potansiyellerinin keşfedilmesine de değinilen araştırmada, kamu kaynaklarının kullanım mekanizmalarının, dezavantajlı kesimlere daha fazla ve daha nitelikli kaynak aktarılacak şekilde yeniden tasarlanması gerektiği vurgulandı.





YETENEKLİYE MERCEK

Milli Eğitim'e genel bütçeden ayrılan payın artırılması gerektiği de raporda yer aldı. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yetenekli bireyleri üniversitelere ve araştırma kurumlarına çekmeyi hedefleyen mevcut politikalara ek daha çeşitli politikalara ihtiyaç olduğu kaydedildi. Özellikle lisansüstü seviyedeki araştırmacıların rekabetçi şekilde finanse edilmesi olduğuna dikkat çekilirken, öncelikli olarak beşeri, sosyal, fen-mühendislik ve sağlık alanlarındaki lisansüstü programlarındaki araştırma görevlisi sayısının artırılmasının şart olduğu vurgulandı.



