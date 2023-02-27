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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 141 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1005 hesap yöneticisinden 141'inin gözaltına alındığını, bugüne kadar 27 kişinin tutuklandığını açıkladı.

14:33 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1005 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak, ilgili birimlere gönderilmiş, 575 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 141 şahıs gözaltına alınmış, 27'si tutuklanmıştır" denildi. 

Deprem yardımları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili "Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.





#EGM
#deprem
#provokatif
#paylaşım
32 dakika önce
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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 141 kişi gözaltına alındı
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