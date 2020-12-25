Gündem Ekipler fazla arabayı görünce nöbetçi savcıdan talimat isteyip eve girdi Kumar oynayan 8 kişiye 30 bin ceza
ARDAHAN

Ekipler fazla arabayı görünce nöbetçi savcıdan talimat isteyip eve girdi: Kumar oynayan 8 kişiye 30 bin ceza

Ekipler fazla arabayı görünce nöbetçi savcıdan talimat isteyip eve girdi: Kumar oynayan 8 kişiye 30 bin ceza

Ardahan'da yapılan denetimlerde bir ikamette çok sayıda araç görülmesi nedeniyle ekipler şüphelenerek nöbetçi savcıdan talimat istedi. İlgili ikamete giren ekipler, 8 kişiyi bir masanın etrafında kumar oynarken yakaladı. Evdeki tüm kişilere toplam 30 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye hem kumar oynamaktan hem de koronavirüs yasaklarını ihlal etmekten ceza kesildi.
Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye hem kumar oynamaktan hem de koronavirüs yasaklarını ihlal etmekten ceza kesildi.

Ardahan’da yapılan denetimlerde il merkezinde faaliyet gösteren bir evde kumar oynayan 7 şahıs ile ev sahibine 30 bin 200 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.
Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, ’’İlimizde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma yasağı kapsamında Halilefendi Mahallesinde bulunan ikamette park halinde şüpheli çok sayıda araç görmesi ve evden gürültülü sesler gelmesi üzerine ikamet çevresinde araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonucu kumar oynandığı yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla ikamete girilmiş olup, oturma odası içerisinde 8 şahsın masa etrafında kumar oynadığı anlaşılmış, masa üzerinde iskambil kartları ve paralar olduğu görülmüş ve kayıt altına alınmıştır.

Günün nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile suça konu 1750 TL’ye ve iskambil kartlarına el konulmuş, ev sahibine şüpheli olarak, diğer 7 şahıs ise bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek tahkikata başlanmıştır. Ayrıca 8 şahsa Covid Tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ihlali sebebiyle 25.200 TL ve ayrıca 4 şahsa da kumar oynamaktan 5000 TL toplamda 30.200 TL idari para cezası uygulanmıştır.’’ denildi.

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