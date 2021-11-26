Ekonomik tehditler MGK bildirisinde

Türkiye’nin son dönemde maruz kaldığı döviz manipülasyonu ve ekonomik tehditler Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) görüşüldü. MGK Bildirisi’nde, Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditlerin değerlendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3 saat süren MGK Toplantısı’nın ardından bildiri yayımlandı.

İKTİSADİ GÜÇ KARARLILIĞI

“Bu kapsamda, bölücü terör örgütüyle hudutlarımız başta olmak üzere gerekli her türlü mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir” denilen bildiride, ekonomik alanda karşılaşılan tehditler için şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.”

KOMŞU ÜLKELER DE KONUŞULDU

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik mücadelelerin görüşüldüğü toplantıya ilişkin bildiride; Irak’ın, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesi doğrultusunda verdiği mücadeleye destek yenilenerek terörle mücadele gerekçesiyle atılan adımların ülkedeki toplumsal barışı bozacak sonuçlar doğurmaması gerektiği dile getirildi. “Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı tutumunu destekleyerek Yunanistan’ı daha ileri adımlar atması için teşvik eden güçler, bölgenin huzurunu bozacak bu yaklaşımlarından vazgeçerek hakkaniyet ve barış yönünde konum almaya davet edilmiştir” denilen bildiride uluslararası toplum, Libya’daki seçim sürecini kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrıldı. Toplantıda ayrıca Karadeniz ve Kafkasya’daki gelişmeler de ele alındı.

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İlişkileri yeni döneme taşıyacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti manşetlerine taşıdı. Ziyareti “BAE ve Türkiye... Umut vadeden ilişkiler” başlığıyla manşetinden veren “El-İttihad” gazetesi, iki ülke ilişkilerinde barış ve istikrar temeline dayalı iş birliği ve ortak çalışma için yeni ufukların oluştuğuna vurgu yaptı. Gazete, ziyareti iki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak değerlendirdi.

İSTİSNAİ BİR ZİYARET

Zayid ile Erdoğan’ın buluşmasını “İstisnai bir ziyaret” manşetiyle veren BAE’nin “El-Halic” gazetesi de bu ziyaretle BAE ile Türkiye arasındaki kadim ilişkilerin yeni yol haritasının belirlendiğine dikkati çekti. Ziyaretin “istisnai bir önem arz ettiğinin” altını çizen gazete, “Çünkü bu ziyaret, tarihi, coğrafi, dini ve ortak çıkarlar bağlamında Türkiye’nin hem BAE hem de Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini yeni bir döneme taşıyor” değerlendirmesine yer verdi. BAE ile Türkiye arasındaki üst düzey teması “Muhammed bin Zayid tarihin akışını düzeltiyor” başlığıyla veren “El-Vatan” ise ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Uyuşmazlıkları ortadan kaldıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi’nin açılış törenie bir mesaj gönderdi. Erdoğan yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İslam Ülkeleri Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün çok önemli roller oynadığını görüyoruz. İİT üyesi ülkelerinin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyoruz”

Kadına şiddeti ortadan kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kadına şiddet sorununa karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında olduğunu söyledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız.

GÜNDEM Milli Güvenlik Kurulu toplandı