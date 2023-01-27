Ekşi Sözlük kullanıcılarına 'İmamoğlu' sansürü: Ses çıkaranın hesabı silindi

CHP’yi ilgilendiren ya da CHP’nin merkezinde olduğu tartışmalarda alışkanlık oldu; Ekşi Sözlük’e bakıyorum. Çünkü CHP seçmeninin, tabanının ya da sol cenahın internet ortamındaki toplanma yeri burası. Hatta büyük oranda CHP gençlik örgütlerinin organize olduğu ve yönlendirildiği mecra diyebiliriz.Tepkilerin büyük çoğunluğu CHP kodlarıyla yazılmıştır. “Samimi” demek istemiyorum ancak nefret söylemleri, hakaretleri ve tahkir etmelerine kadar sahicidir.Ekşi Sözlük’ün içerik politikası yakın zamana