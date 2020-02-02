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POLİTİKA

Eksik var zafiyet yok

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkelerin harbe hazırlık durumunu gösteren raporlarda Türkiye, savaş uçağı pilot ihtiyacı üzerinden ‘yetersiz’ gösteriliyordu. Pilot ihtiyacı tamamen giderilmedi ancak Hava Kuvvetleri’nin başarılı performansı zafiyet endişelerini yok etti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraçlarla kan kaybına uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, milli subayların canhıraş mücadeleleriyle yaralarını sardı. Çok sayıda pilot göreve geri döndürüldü, nöbet sistemleri yeniden ayarlanmak suretiyle az kişiyle çok iş üretildi ve bugüne kadar terörle mücadelenin hava gücünde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Yurt içi ve yurt dışında hava destekli terörle mücadele operasyonları başarıyla yürütüldü. Yine NATO görevleri ve uluslararası görevlerde de Türk Hava Kuvvetleri yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirdi. Tüm bunlar, savaş uçaklarında koltuk başına 0.5 pilot düşen bir kuvvette sistemli çalışmayla yapıldı.

RAPORLAR HIZLA DEĞİŞTİ

Hava Kuvvetleri’nin artan pilot ihtiyacı nedeniyle 15 Temmuz sonrası bazı ülkelerin savunma raporlarında Türk Hava Kuvvetleri’nin harbe hazırlık durumu sorgulanmış, hava gücü ‘eksik ve yetersiz’ gösterilmeye çalışılmıştı. İngiltere, ABD ve Hindistan kaynaklı bu raporlar, Türk ordusunun havada zor durumda olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar alınan tedbirlerle bertaraf edilirken, operasyonlarda kaydedilen başarılar aynı ülkelerin sözkonusu tespitlerde ısrar etmesinin önüne geçti. Zira şimdi Türk Hava Kuvvetleri’nde bir pilot ‘5 pilot gücünde’ çalışıyor. NATO hava gücünün faaliyet oranı yüzde 70 seviyesindeyken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bu oran yüzde 80-90’lara kadar çıkıyor. Artık hiçbir ülke, THK’nın harbe hazırlık durumunu olumsuz değerlendirmelere konu edemediği gibi, kaydedilen başarılar raporlarda da yer buluyor.

Kokpitte ASİP dönemi

  • Türk Hava Kuvvetleri’nde pilot ihtiyacının giderilmesi üzerine çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre önce 55 pilot mezun oldu, yeni pilotlar da yetiştiriliyor. Bir jet pilotunun tecrübe sahibi olabilmesi için okula başladıktan itibaren 8 yıla ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde bu öğrencilerin savaş pilotu tecrübesine ulaşabilmek için önlerinde uzun bir süreç bulunuyor. Sivil havayollarında çalışan savaş pilotlarının, ihtiyat sistemi kapsamında gerektiğinde askeri görevlerde uçmasının önünü açacak yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor. ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan ‘ihtiyat pilot’ sistemi, Türkiye’de Aktif Statülü İhtiyat Personeli (ASİP) adı altında yapılandırılacak. Uygulamanın bu yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

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