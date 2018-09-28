Eksikler ek derslerle kapanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilere yönelik hazırladığı İlkokullarda Yetiştirme Programı'nı (İYEP) kasım ayında başlatacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe girmesiyle İYEP kapsamındaki öğretmenlerin ek ders sorunu çözülmüştü. Bakanlık tarafından İYEP'in kapsam ve amaçlarının yer aldığı yönerge de hazırlandı.

ÖĞRENCİLER BELİRLENECEK

Buna göre, İYEP için ilkokullarda okul komisyonu kurulacak. Komisyon, ekim ayının 3'üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak araçlar ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlayacak. Sınıf öğretmenleri, öğrencilere belirleme aracını uygulayacak ve cevaplar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü'ne işlenecek. Böylece hangi öğrencinin İYEP'e dahil edileceği belirlenmiş olacak.

BİR KİŞİYE BİLE SINIF AÇILACAK

Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanacak. Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek. İYEP, okulda bir öğrenci bile olsa uygulanacak. Gruplar, 1-6 öğrenciden oluşturulacak ve en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilecek.

REKLAM

Bir gülücüğe bin topaç

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan ahşap ustası Mustafa Alt, Afrinli çocuklara hediye edilmek üzere bin topaç yaptı. Çayyaka köyünde yaşayan Alt, televizyonda gördüğü Afrinli bir çocuğun ağlamasından etkilenerek bin topaç hazırladı ve Kastamonu’daki İHH yetkililerine teslim etti.

Alt, “Bu çocuklar için ne yapabilirim diye düşünürken elimdeki imkanlar doğrultusunda topaç yapıp onları mutlu edebilirim diye düşündüm. Topaçları alan çocuklar iki dakika gülse, mutlu olsa, o mutluluk bana yeter” diye konuştu.