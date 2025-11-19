Yeni Şafak
El freni açılan pikap baraja düştü: Kadın mühendis hayatını kaybetti

12:5819/11/2025, Çarşamba
Olay ile ilgili inceleme sürüyor.
Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde balık çiftliğinde görevli bir kadın mühendis, içinde bulunduğu aracın baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Karakoçan ilçesindeki Özlüce Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık çiftliğinde görevli mühendis Esra Sümer (39), mesaisi sırasında üşüdüğü için pikaba girdi. Bu esnada el freni açılan araç kayarak göle düştü. Durumu fark eden firmaya ait dalgıçlar suya girerek genç mühendisi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.


Genç kadının cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.





