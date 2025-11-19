El freni açılan pikap baraja düştü: Kadın mühendis hayatını kaybetti

Olay, Karakoçan ilçesindeki Özlüce Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık çiftliğinde görevli mühendis Esra Sümer (39), mesaisi sırasında üşüdüğü için pikaba girdi. Bu esnada el freni açılan araç kayarak göle düştü. Durumu fark eden firmaya ait dalgıçlar suya girerek genç mühendisi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.