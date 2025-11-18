Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki D400 kara yolunda meydana geldi. M.S.D. (19) yönetimindeki 01 DTC 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Kineş'e çarptı. Kineş yolda savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selahattin Kineş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kineş’in cansız bedeni incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, otomobili sürücüsü M.S.D gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.