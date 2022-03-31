Elazığ marka yatırımlarla gücüne güç katıyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldiği günden itibaren başta alt yapı yenileme olmak üzere şehrin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye ve yıllardır beklenen temel ihtiyaçlarını giderecek fuar alanı, terminal binası, kent meydanları gibi mega projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şerif-oğulları, hizmet süresinin 3. yılında, seçim vaatleri olan 11 ana başlıkta 100 projesinden 71’inin büyük bir bölümü tamamlarken, kalan kısmına ilişkin çalışmalarda ise sona yaklaşıldı. Başkan Şerifoğulları, vaatleri haricinde şehrin ihtiyaçları doğrultusunda 15 ek yatırımı daha hayata geçirdi.

Şahin Şerifoğulları

40 YILLIK ALTYAPI YENİLENİYOR

Şehrin bugünü ve yarınlarına dair yatırım çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından kararlılıkla sürdürülen alt yapı yenileme projesi çalışmalarında sona gelindi.

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Şehrin 1980’li yıllardan bu yana ele alınmayan altyapısının yenileneceği mega yatırım projesi başlatılıyor. Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileneceği projenin müşavirlik ihaleleri yapılarak onaylandı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılan proje kapsamında, yapım ihalesine ilişkin sürecin tamamlanmasıyla 1052 kilometre içme suyu hattı, 20 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı olmayan bölgelere 80 kilometre toplayıcı hat döşenecek. Proje kapsamında şehre kazandırılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapım ihalesi hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Son aşamaya gelen çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz aylarında saha çalışmalarına başlanacak.

HEM KALİTELİ, HEM SAĞLIKLI İÇME SUYU

Projeyle, 1980’li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, içme suyu hatları polietilen borularla sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlar hem kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıplar önlenerek, su tasarrufu sağlanmış olacak.