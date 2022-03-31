Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Elazığ marka yatırımlarla gücüne güç katıyor
ELAZIĞ

Elazığ marka yatırımlarla gücüne güç katıyor

Elazığ Belediyesi, kentteki altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Görevinde 3. yılını geçiren Başkan Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlık ve 100 projeden oluşan seçim vaatlerinin yüzde 71’inin büyük bölümünü tamamladı. Bunlara ek olarak 15 yeni yatırım daha tamamlanarak hizmete sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ marka yatırımlarla gücüne güç katıyor
Elazığ Belediyesi, kentteki altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldiği günden itibaren başta alt yapı yenileme olmak üzere şehrin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye ve yıllardır beklenen temel ihtiyaçlarını giderecek fuar alanı, terminal binası, kent meydanları gibi mega projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şerif-oğulları, hizmet süresinin 3. yılında, seçim vaatleri olan 11 ana başlıkta 100 projesinden 71’inin büyük bir bölümü tamamlarken, kalan kısmına ilişkin çalışmalarda ise sona yaklaşıldı. Başkan Şerifoğulları, vaatleri haricinde şehrin ihtiyaçları doğrultusunda 15 ek yatırımı daha hayata geçirdi.

Şahin Şerifoğulları
Şahin Şerifoğulları

40 YILLIK ALTYAPI YENİLENİYOR

Şehrin bugünü ve yarınlarına dair yatırım çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından kararlılıkla sürdürülen alt yapı yenileme projesi çalışmalarında sona gelindi.

  • Şehrin 1980’li yıllardan bu yana ele alınmayan altyapısının yenileneceği mega yatırım projesi başlatılıyor. Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileneceği projenin müşavirlik ihaleleri yapılarak onaylandı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılan proje kapsamında, yapım ihalesine ilişkin sürecin tamamlanmasıyla 1052 kilometre içme suyu hattı, 20 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı olmayan bölgelere 80 kilometre toplayıcı hat döşenecek. Proje kapsamında şehre kazandırılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapım ihalesi hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Son aşamaya gelen çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz aylarında saha çalışmalarına başlanacak.

HEM KALİTELİ, HEM SAĞLIKLI İÇME SUYU

Projeyle, 1980’li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, içme suyu hatları polietilen borularla sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlar hem kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıplar önlenerek, su tasarrufu sağlanmış olacak.

Elazığ’da 10 bin evin elektrik ihtiyacı çöpten
GÜNDEM
Elazığ’da 10 bin evin elektrik ihtiyacı çöpten
Kanlı kıyafetlerden şüphelenildi

Kanlı kıyafetlerden şüphelenildi

​Edirne'de aynı aileden dört kişinin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Yasa teklifi kabul edildi:Türk sporunu neler bekliyor?

Yasa teklifi kabul edildi:
Türk sporunu neler bekliyor?

Federasyonlar ve kulüplerde önemli yapı değişimleri olacak.
Hanefi Avcı: 8-9 ay FETÖnün ışık evlerinde kaldım

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

​Altıeylül genelinde bahar temizliğine başlandı.

Taha Akgül yine şampiyon

Taha Akgül yine şampiyon

Milli güreşçimiz, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.