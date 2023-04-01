Elazığ’da aile katliamı

Elazığ’da doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine bir eve giren emniyet ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından öğretmen Hüseyin F.’nin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut’a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

Gaz kaçağı ihbarı yapıldı

İhbarın yapıldığı eve giren ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.’nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kumar borcu mu?

Hüseyin F.’nin kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.’nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







