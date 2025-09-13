Yeni Şafak
Elazığ'da damat dehşeti: Tartıştığı kayınpederini bacaklarından vurdu

00:3513/09/2025, Cumartesi
DHA
Kaçan damadın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ'da aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen damat, tartıştığı 80 yaşındaki kayınpederini tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde damat, tartıştığı kayınpederi Süleyman B.’yi (80) tabancayla bacaklarından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen damat, Süleyman B.’ye tabancayla ateş açtı. Şüpheli kaçarken, Süleyman B. her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman B., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



