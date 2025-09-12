Bakan Uraloğlu: Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı’nı hizmete açtık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Belediyesi önünde düzenlenen "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehrin modern ulaşım altyapısına yeni bir projeyi daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda Elazığ'a tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdıklarını dile getiren Uraloğlu, kentin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Uraloğlu, 2002'de 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nu hizmete açarak şehrin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya ile bağlantısını, şehirler arası trafikte konforlu, güvenli ve transit akışı sağladıklarına işaret eden Uraloğlu, Murat Nehri üzerindeki Palu Köprüsü'nü onararak tarihe sahip çıktıklarını, bu yolları kullananların can ve mal güvenliğini artırdıklarını vurguladı.
Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli yolu, Baskil geçişi, havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır şekilde Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açarak bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdüklerini anlattı.
Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz"
Hızlı büyüyen Elazığ'ın batı kesiminde trafiği düzenlemek için yine kolları sıvadıklarını anlatan Uraloğlu, Elazığ-Malatya yolunun Keban ve Güney Çevre Yolları ile kesiştiği kavşağı yeni nesil kavşak olarak inşa ederek trafikte akıcılığı sağladıklarına dikkati çekti.
Ana yolu 1200 metre, bağlantı kollarıyla toplam 5 bin 492 metre uzunluğa sahip bu kavşağın Elazığ'ın trafiğine yeni soluk getireceğini kaydeden Uraloğlu, akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattıkları kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.
Altyapıyı baştan aşağı yenilediklerini, asfalt serdiklerini, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:
Projenin şehrin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu geleceğe adım atılmasını sağladığı gibi Elazığ'ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunacağını dile getiren Uraloğlu, kavşağın hayırlı olmasını diledi.
Elazığ'daki yatırımlarının sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: