Bakan Uraloğlu: Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı’nı hizmete açtık

"Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde kavşaktaki trafik çilesine son verdik, bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek uzun kuyrukları kaldırdık, zamandan 474 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ'a sadece konfor değil aynı zamanda tasarruf da getirdi"