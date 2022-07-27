Gündem Elazığda hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da bir hastanede husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Elazığda hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada, Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) silahla yaralandı.

Yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdulhadi B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavganın ardından kaçan şüpheli Ahmet Y'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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