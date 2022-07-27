Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Gündem

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet yürümeye başladı

Bursa’da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. 300 gram kilo aldı” dedi.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, Muhammet’in bugün kendi başına yürümeye başladığını ifade etti.