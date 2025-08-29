Yeni Şafak
Elazığ'da korkutan deprem

00:4329/08/2025, Cuma
IHA
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD, Elazığ'da saat 23.39'da merkez üssü Palu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Elazığ’ın Palu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:39’da merkez üssü Elazığ’ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.



#Elazığ
#Deprem
#Palu
