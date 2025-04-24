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Elebaşı Gülen'in vasiyeti mahkemeye taşındı

Elebaşı Gülen'in vasiyeti mahkemeye taşındı

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
16:3824/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü, örgütte dengeleri değiştirdi. Kısa bir süre önce açıklanan vasiyet, örgütte büyük kırılmaların yaşanmasına neden oldu. Noter onaylı vasiyette kitap gelirlerini ve mal varlığını uzun süre özel hizmetini gördüğü damat Cevdet Türkyolu’na bıraktı. Ancak tartışma bitmedi. Elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi, örgütte istenmeyen adama olan Ebuseleme Gülen’in babası Mesih Gülen örgütü şeffaf olmamakla suçlayarak, açıklanan vasiyetle ilgili şikayetçi oldu

Vasiyet tartışmasıyla birlikte harekete geçen Mesih Gülen, konuyu mahkemeye taşıdı. Örgütün şeffaf davranmadığını, belirten Gülen “ Dini kıstaslar, Hukuki normlar, Hizmet ölçüleri ve etik değerler açısından problemli böylesi bir durumda, şeffaf davranılmamış ve Hizmet kamuoyunun doğru bilgilendirilmemiş olması çok üzücüdür. Bahse konu olan vasiyetin durdurulması, ilgili işlemlerin iptali için mahkemeye başvurulmuş, gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi.


23 Nisan’da yapılan açılamaya örgütün elemanları tarafından yorumlar yapıldı.


F.M.M isimli fetullahçı, “Sahte CDlerden, sahte delillerden, sahte ihbar mektuplarından, sahte gizli tanıklarından sahte abilere ve sahte vasiyete. Toprak yola, asfalt diyerek, bir müddet gidebilirsiniz” şeklinde paylaşım yaptı.


Sosyal medyada ise Türkyolu’nun, Gülen’in defnedildiği Pensilvenaya’daki yerleşkeyi müze ve türbeye çevirerek, para kazanmayı amaçladığı iddia edildi. Yaşanan olayların ardından örgütte güçlenerek çıkan Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Muhammed Yeşilyurt ve Ekrem Dumanlı’nın damat kadrosunda önemli yerlere geldiği belirtildi.


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