Elebaşı Gülen'in vasiyeti mahkemeye taşındı

Vasiyet tartışmasıyla birlikte harekete geçen Mesih Gülen, konuyu mahkemeye taşıdı. Örgütün şeffaf davranmadığını, belirten Gülen “ Dini kıstaslar, Hukuki normlar, Hizmet ölçüleri ve etik değerler açısından problemli böylesi bir durumda, şeffaf davranılmamış ve Hizmet kamuoyunun doğru bilgilendirilmemiş olması çok üzücüdür. Bahse konu olan vasiyetin durdurulması, ilgili işlemlerin iptali için mahkemeye başvurulmuş, gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi.