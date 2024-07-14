Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. Konak’ta yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaydan önce 4 Ocak 2024'te belediye ekiplerinin balyozlarla çalıştığı; 9 Ocak 2024'te ise yağmur sırasında mazgallardan duman çıktığı görüldü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.