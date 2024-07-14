Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı
Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.