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ERZURUM

Elon Musk’ın Tesla’sına yerli rakip: Dadaş TEKNOFEST için gün sayıyor

Erzurum’da Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tamamen yerli imkanlarla elektrikli araba üretti. Yerli elektrikli araç Elon Musk’ın Tesla’sına rakip oldu. Tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebilen araç, Erzurum halkının ise yoğun ilgisini topladı.

Haber Merkezi İHA
Elon Musk’ın Tesla’sına yerli rakip: Dadaş TEKNOFEST için gün sayıyor
TEKNOFEST yarışlarında ‘Dadaş’ isimli araç Erzurum’u temsil edecek.

Erzurum’da Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST yarışları için elektrikli araba üretti. 5 ay gibi kısa bir sürede ürettikleri elektrikli araba 50 kilometre hıza çıkarak, 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. Tamamen yerli imkanlarla liseli öğrenciler tarafından tasarlanan elektrikli araç, 6 saat içerisinde şarj olabiliyor. Erzurumlu vatandaşların yoğun ilgisini çeken ve 31 Ağustos ile 5 Eylül arası Kocaeli’de düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışlarında ise ‘Dadaş’ isimli araç Erzurum’u temsil edecek.

İHA

Öğrencileri ile beraber elektrikli araç ürettiklerini belirten Proje Koordinatörü ve Yakutiye İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Fatih Toprak, “Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak TEKNOFEST yarışlarına katılmak için elektrikli bir araç tasarladık. Daha önce üniversiteler arasında yapılıyordu. Bu sene ilk defa liseler arası olacak. Biz de bu yarışa aracımızı tasarlayarak katıldık. 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında yarışa katılacağız.


İHA

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Bu bir hız ve süre yarışı değil tamamen enerji verimliliği ile alakalı bir yarışma. Aracımız 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. 50 kilometre hıza çıkabiliyor ve 6 saat içerisinde şarj oluyor. Tüm tasarımlarımız ve çalışmalarımız bu yönde oldu. 9 kişilik takımla aracımızı tamamladık. En başta gelişme raporu hazırladık. Bu raporda aracın rengi, tekerlekleri dahil olmak üzere tüm gereksinimlerini belirledik. Bu süreç pandemi döneminde gerçekleşti ve bizi biraz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması vardı ve çocukları çıkartamıyorduk. Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık. Kocaeli’de bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Daha önce üniversite düzeyi vardı ama lise düzeyinde Erzurum’da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum” dedi.

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Yarışma için aracı tasarladıklarını kaydeden Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin, “İlk önce gelişme raporu hazırladık. Bu rapor içerisinde tüm tasarımlarımızı yaptık. Ardından TEKNOFEST’in bize vermiş olduğu destekle üretime geçtik. Üretim aşamasında ilk önce şaseyi tasarladık. Sonra gerekli parçaları üreterek arabamızı oluşturduk” açıklamalarında bulundu.


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Elektrikli araç sayısında rekor artış
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm liselere destek verdiklerini ve bu üretilen araçtan dolayı çok gurur duyduğunu söyleyen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Erzurum’da kısa adı ERBAP olan Erzurum Başarıyı Artırma Programı uyguluyoruz. Bu programdaki amaçlarımızdan biriside çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları kazandırmak. Amacımız doğrultusunda Erzurum’daki tüm okullarımızda proje tabanlı çalışmalar yapılıyor. Bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerimizi sunuyoruz. Yakutiye İmam Hatip Lisemiz bizi ürettiği araba ile çok gururlandırdı. Tamamen kendilerinin tasarladıkları ve kendi imkanlarıyla ürettikleri elektrikli aracımız. Bu aracımızı bugün halkımıza tanıtıyoruz. Umarım öğrencilerimiz yarışmalarda derece kazanacaklar” diye konuştu.

Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
FOTOĞRAF 7
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2021 Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışması için kolları sıvayan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tüm zorluklara rağmen 8 ay gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışarak elektrikli araç yapmayı başardı.
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Yaptıkları hesaplamalara göre elektrikli araçlarının bir dolu şarjla elektrikli araçları 100 kilometre gideceğini belirten öğrenciler bunun karşılığında 1 TL’lik enerji harcandığını dile getirdiler. 7 kişilik bir öğrenci grubu ile yaptıkları ’’Simurg’’ isimli araçla Teknofest eleme turlarını geçen öğrenciler, 31-Ağustos-5 Eylül arasında Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışmasına katılacak.
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Türkiye’de 40 lisenin katıldığı yarışmada ’Simurg’’ takımı, araçlarının hafif olması ve daha fazla mesafe katedebilme özelliğini avantaj olarak kullanacak. Araçlarına güvenen öğrencilerin sonraki hedefi ise tasarımları ve yapımı kendilerine ait batarya paketi ve hub motor yapmak.
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Proje hakkında bilgi veren Makine Teknoloji Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, Teknofest, bu yıl ilk defa liseler arası elektrikli araçlar kategorisinde bir yarışma düzenledi. Bizde okul olarak öğrencilerimizle birlikte bu yarışmaya katılacağız. Teknofest’in iki eleme aşamasını geçtik. Teknofest tarafından 31-Ağustos-1 Eylül arasında İzmit’te yapılacak yarışmalara katılacağız. Bu yarışmada Trabzon’u temsil eden tek okul biziz. Türkiye genelinde 40 araç lise seviyesinde bu yarışmalara katılacak. Bizde bu 40 araçtan birisi olacağız. Yarışmaya genelde sanayisi büyük olan büyük şehirlerden katılım var. Trabzon’dan böyle bir aracın katılması bizim için zorlu oldu. Ekonomik anlamda zorluklar yaşadık. Öğrencilerimizin büyük özverisi oldu. Yeri geldi geceleri çalıştık. Büyük emek verdik bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi bu işe dahil etmek istedik. İnanıyorum ki bu yarışma bize bir tecrübe katacak. Yurt dışında da buna benzer yarışmalar var. Bundan sonraki hedefimiz yurtdışındaki yarışmalara hazırlanmak olacak. Trabzon’u temsil ettiğimiz için Trabzon’un maddi manevi desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Bu bölgedeki öğrencilere güzel bir örnek olacağımızı düşünüyoruz. Yarışmadan sonra ortaokulları gezeceğiz. Bir ortaokul bahçesinde bu araçla gezdiğimiz zaman bu aracın Trabzon’da, Of’ta Ulusoy Meslek Lisesi’nde yapıldığını öğrenen bir öğrencinin çok farklı şeyler hayal edebileceğini düşünüyorum. ’Biz de bunu yapabiliriz’ diyebileceklerini düşünüyorum dedi.
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Aracın teknik özelliklerinden bahseden Aydın, Aracımızın motoru 2 bin watt. Hub motor olarak biliniyor. 2 bin 500 wattlık bir bataryası mevcut. Bir motor sürücüyle birlikte aracımızı hareket ettireceğiz. Elektrik aksamı aracın içerisinde bir ağ gibi her tarafa yayılmış durumda. Elektronik kartlarımızla beraber aracımızın hızını motorumuzun ve bataryamızın sıcaklığını, bataryadan çektiğimiz enerji miktarını aracımızın üzerindeki bir ekrandan görebileceğiz. Ekranı sayesinde şoförümüz direkt müdahale edebilecek. Aracımızın kasası ve şasisi karbonfiberden oluşuyor. Karbon fiber olduğu için çelikten üç kat daha dayanıklı. Aracımız bütün aksamıyla 120 kilo civarında ağırlığa sahip. Ağırlığının az olması yarışmada bizi avantajlı konuma getirecektir. Öğrencilerimiz yaptığı testlerde yarım saatte 4 wattlık enerji harcaması tespit ettiler. Bundan yola çıkarak bataryamızın bir saatlik şarjıyla motorumuzun 25 kilometre yol gidebileceğini hesap ediyoruz. Tam bir şarjla da 100 kilometre gidebiliyor. Bu da gösteriyor ki 1 TL ile 100 kilometre yolu gidebileceğiz. Şuan itibariyle 1 kilowatt enerji 0,47 kuruş olduğunu için 100 kilometreyi 2 bin 500 wattlık bir batarya ile alabileceğimizi hesapladık diye konuştu.
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Aracın elektronik aksamı hakkında bilgi veren Elektrik Elektronik Tasarımı Öğretmeni Gökhan Bozdağ, Liseler arası elektrikli araçlar yarışmasında öğrencilerimizle birlikte bu aracın elektronik kartlarının çizimini ve tasarımını yaptık. Bu elektronik kartları tamamen aracın sensörlerinin birbiriyle haberleşmesi amacıyla yaptık. Günümüz otomobil teknolojisinde kullanılan canbus seri haberleşme protokolü kullanılıyor. Biz bunun biraz daha basitleştirilmiş versiyonunu yaptık. Bizim bundan sonraki hedefimiz batarya paketlemesini tamamen kendimiz yaparak bu araca monte etmek. Ayrıca tamamen kendi tasarımımız olan bir hub motor yapmak istiyoruz.
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Okul öğrencilerinden takım kaptanı Hayrullah Şen, 7 kişilik bir ekiple tam çalışıyoruz. Takımımızın adı ’ETT HMB ULUSOY MTAL GENÇ TAKIMI’. Yarışmaya çok kısa bir zaman kaldı. Zorlandığımız zamanlar oldu. Bazen geceleri de bu işe kafa yorduk. Son günlerde aksaklıklarla karşılaştık. Fakat bir şekilde bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. İnşallah yarışmada iyi bir derece elde ederiz şeklinde konuştu.
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Trabzon'un Of ilçesinde meslek lisesi öğrencileri tüm zorluklara rağmen sekiz ay gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışarak elektrikli araç yapmayı başardı. 120 kilo ağırlığındaki elektrikli araç, bir tam şarjla 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor. Teknofest elemelerini geçen öğrenciler, ''Simurg'' isimli araçla elektrikli araçlarıyla Teknofest'te derece için yarışacak.

Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
FOTOĞRAF 5
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Sivas’ın Gürün ilçesinde üretilen elektrikli otomobil teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. İlginç projeye, inşaat mühendisi olan aynı zamanda Gürün Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Mustafa Kılıç ve arkadaşları imza attı.
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Kış döneminde boş vakitlerini değerIendirmek isteyen ekip, belki de elektrikli otomobil üretiminde köklü yeniliklere neden olabilecek bir projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Üç ayda üretilen ve Gürün ismi verilen elektrikli otomobil ihtiyaç duyduğu tüm elektriği, tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor.
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Sekiz saat güneş altında kalan araç bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.<br> <br> Görüntüsü ile ilk otomobilleri andıran araç, teknik donanımı ile mevcut araçları aratmıyor. Aracın, kornasından elektronik göstergesine, uzun-kısa farlarından cruz kontrol sistemine kadar birçok özelliği mevcut.
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Tavanı enerji üretiyor<br><br> Projenin mimarı Mustafa Kılıç, aracın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi tavanından elde ettiğini belirterek, İnşaat mühendisiyim. Ama hobi olarak elektrik-elektronik ile uğraşıyorum. Kış mevsiminde yaptığımız çalışma sonucu böyle bir araç meydana getirdik. Amcaoğullarım ile oluşturduğumuz 4 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Aracımız tavanındaki güneş panelleri ile kendini şarj edebiliyor. Tavanı tamamen güneş panellerinden oluşuyor. 300 W’lik güneş paneli 8 saatte aracın bataryasını tamamen şarj edebiliyor. 8 saatlik şarjla yaklaşık 45 kilo metre yol gidebiliyoruz dedi.
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Normal araçlardan eksiği yok<br><br> Kılıç, aracın donanım olarak normal araçlardan fazla bir farkı bulunmadığını söyleyerek, Aracımızın normal araçlara kıyasla hiçbir eksiği yok. Sinyal kolları, farları, teybi, kornasından cruz kontrolüne kadar her şeyi var. Bu iddialı bir özellik. Bunu ayrıca ekledik. Elektronik göstergeleri mevcut. Kısa sürede güzel bir araç meydana getirdiğimizi düşünüyorum diye konuştu. <br><br> İlk deneyen başkan oldu Gürün isimli elektrikli aracı ilk deneyenlerden biri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi oldu. Çiftçi bir süre kullandığı aracı çok beğendiğini belirtip, aracı ortaya çıkartan ekibe teşekkür etti. Çiftçi, “Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bey ve arkadaşlarının ne kadar büyük bir emek sarf ettikleri ortada. Herkesin kapısının önünde kullandığı araçlarında ne varsa bu araçta da var. Her şeyi ile tam bir araç olarak dizayn edilmiş. Tamamen güneş enerjisi ile şarj oluyor. Tam şarj ile bir saat yol alıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum şeklinde konuştu. <br><br> Gürün isimli yerli üretim elektrikli araç gündüz elde ettiği şarj ile gece de yol alabiliyor.
Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor. 8 saat güneş altında kalan araç, bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.


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