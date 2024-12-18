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Emeklerimizin karşılığını er ya da geç alıyoruz

Emeklerimizin karşılığını er ya da geç alıyoruz

Resul Ekrem Şahan
04:0018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti MKYK
AK Parti MKYK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti MKYK ve MYK’da Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren toplantılarda yaşanan zorluklara rağmen, uluslararası arenada verilen tüm emeklerin karşılığını er ya da geç aldıklarını ifade etti. Erdoğan’ın “Bölgenin sorunları ile sadece Türkiye yüzleşti tek başına mücadele etti.

Bizim haklı mücadelemizin sonucunda Suriye halkı evlerine geri dönme umudu yakaladı” dediği öğrenildi.


BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ

Muhalefeti Suriyelileri seçim malzemesi olarak kullanmakla eleştiren Erdoğan, “Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Kardeşlik ve komşuluk görevini hakkıyla yerine getirdik” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Bölgenin çok büyük bir sınavdan geçtiğini görüyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da haklı çıktık" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#MKYK
#MYK

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