Emeklerimizin karşılığını er ya da geç alıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti MKYK ve MYK’da Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren toplantılarda yaşanan zorluklara rağmen, uluslararası arenada verilen tüm emeklerin karşılığını er ya da geç aldıklarını ifade etti. Erdoğan’ın “Bölgenin sorunları ile sadece Türkiye yüzleşti tek başına mücadele etti.

Muhalefeti Suriyelileri seçim malzemesi olarak kullanmakla eleştiren Erdoğan, “Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Kardeşlik ve komşuluk görevini hakkıyla yerine getirdik” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Bölgenin çok büyük bir sınavdan geçtiğini görüyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da haklı çıktık" dedi.