Gündem Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifadeye çağrıldı
POLİTİKA

Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifadeye çağrıldı

104 emekli amirlin hükümeti hedef alan darbe imalı bildiri yayımlaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmayan 4 şüpheli, pazartesi günü ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

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Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifadeye çağrıldı
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Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiral, gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınlaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a, emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Emekli amiraller soruşturmasında gözaltına alınmayan 4 şüpheli, pazartesi günü ifade vermeye çağrıldı.

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