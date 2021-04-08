Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifadeye çağrıldı

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiral, gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınlaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a, emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
Emekli amiraller soruşturmasında gözaltına alınmayan 4 şüpheli, pazartesi günü ifade vermeye çağrıldı.