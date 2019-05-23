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İSTANBUL

Cem Gürdeniz Mersin Tersanesi açıklaması - Alman vakıflar Mersin'de tersane istememiş

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Güneyde tersane stratejik zorunluluk

Milli Güvenlik Kurulu kararına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Taşucu Tersanesi'nin önemi ve bölgeye etkilerini Yeni Şafak gündeme taşımıştı. Tersanenin hayata geçirilememesinin sebeplerinden biri de kimi STK'ların desteklediği gösterilerdi. Ortaya çıkan belgelere göre Türkiye'yi zorda bırakacak eylemlerde hep ön planda olan Alman Heinrich Böll Vakfı, tersane sürecinde de aktif rol almış. Tersanenin yapımını protesto için bölgeye gidecek kişilerin konaklama, yeme-içme gibi masrafları vakıf tarafından karşılanmış. Taşucu'nda tersane yapılmasını konusunu Yeni Şafak'a değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise 21. yüzyıl deniz jeoploitiğinin en önemli merkezinin Doğu Akdeniz olduğuna işaret ederek, "Anadolu’nun güneyinde gemi inşa ve onarımının yapılabileceği bir tersanenin yapılması ticari değil stratejik bir zorunluluk" ifadesini kullandı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Mersin Taşucu'nda kurulacak bir tersanenin stratejik açıdan Türkiye için 'zorunlu bir adım' olduğunu vurguladı.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Mersin Taşucu'nda kurulacak bir tersanenin stratejik açıdan Türkiye için 'zorunlu bir adım' olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin en önemli unsurlarından biri olan deniz kuvvetleri için hayati öneme sahip Taşucu Tersanesi aradan geçen yıllara rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. Projenin sürekli olarak ertelenmesinde bürokratik engeller kadar kimi çevrelerin kasıtlı olarak alevlendirdiği toplumsal dinamikler de oldukça etkili oldu.

Yeni Şafak, konuya ilişkin ilk haberinde Taşucu Tersanesi'nin yaşadığı süreçleri, Türkiye için önemini ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ilk kez bir tersane için karar yayınlamasını okuyucularına duyurmuştu. Peki, o dönemlerde tersanenin yapımına karşı çıkan isimler, bazı STK'lar ve dönemin bölge siyasetçileri kimlerin yönlendirmesiyle hareket etti?

Aleyhte tüm gösterilerde hep aynı adres: Heinrich Böll Vakfı

  • Tersanenin yapılmasının gündeme gelmesinin ardından 'Çevreye zarar verecek', 'Bu bölge tersane için uygun değil', 'Denizimizi kirletecekler' gibi hemen hepsi temelsiz ve bilimsel dayanaklardan uzak argümanları ortaya atan kimi STK'lar ve bazı bölgesel siyasiler o dönemlerde dikkati çekmişti.
  • Döneme ilişkin belgeler söz konusu eylemlerde Alman Heinrich Böll Vakfı'nın desteğini gözler önüne seriyor. Örneğin, 12 Mayıs 2004 tarihli belgeye göre, Akdeniz Çevre Platformu (AKÇEP) kendi üyelerine gönderdiği davet metninde "21-22-23 Mayıs 2004 günleri Silifke/Taşucu’nda Heinrich Bölll Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullanıyor.

Alman Vakfın söz konusu süreçteki katkısını gösteren yazışmalar.

Protesto için bölgeye gelecek isimlerin otel parasını ödemişler

Yine başka bir belgedeyse protestocuların konaklamalarının da Alman Vakfı tarafından karşılanacağı duyuruluyor. "Konaklama limitli sayıda Heinrich Böll Vakfı tarafından karşılanmaktadır" bilgisinin yer aldığı belgede, söz konusu eylemlere katılacak isimlerin arasında Ultrike Dufner (Heinrich Böll Vakfı adına), Ali Şahin (Dönemin Taşucu Belediye Başkanı), Erdem Vardar’ın (Greenpeace Gemi Sökümü Kampanyası Sorumlusu) olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Almanya neden karşı çıkıyor?

Taşucu'nda bir tersane yapılmasına ilişkin Alman Heinrich Böll Vakfı'nın neden bu kadar yakından ilgilendiği sorusuna yanıt veren konunun uzmanları, Doğu Akdeniz’deki sivil gemi ticaretinden kazanılması muhtemel kazançlar, aynı bölgedeki Türk Donanması'na her türlü desteği verecek bir merkezin olması, Türk tersanelerinin Alman tersaneleri ile rekabeti gibi konulara vurgu yaptı.

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Vakıf, protesto için Taşucu'na gelecek isimlerin otel masraflarını karşılamış.

Almanya'nın Türkiye ekonomisinin denizcilik üzerinden gelişmesini istemeyeceğini belirten kaynaklar, dünya deniz ticaretinde çok önemli bir güzergah olan Akdeniz'de bir Türk tersanesinin olmasının çok ciddi ekonomik kazançlara sağlayabileceğine dikkati çekti.

Ayrıca bölgenin enerji jeopolitiğindeki önemi, Akdeniz’de güçlü olan bir Türkiye'nin kıta Avrupa’sına gidecek enerji projelerinin de vazgeçilmez ülkesi olmasını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda özellikle batılı güçlerin kendi ülkelerinin vakıfları üzerinden sözde toplumsal faaliyetler adı altında Türkiye’deki kimi grupları fonladığı biliniyor.

O dönemde medyaya servis edilen raporların yalan olduğunu, söz konusu zaman aralığında bölgedeki Meteoroloji Müdürlüğü'nün çalışmadığını gösteren belge.

"Anadolu'nun güneyinde büyük bir tersane stratejik zorunluluk"

Türk denizciliğinin gelişmesinde çok önemli katkıları bulunan ve muvazzaf olduğu dönemde özellikle Akdeniz’de Türkiye'nin hakimiyetini artırmasına yönelik stratejik planlamaların hemen hepsinde katkısı olan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Mersin Taşucu'nda kurulması planlanan tersanenin sağlayacağı katkıları Yeni Şafak'a değerlendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de 1400 kilometreyi aşkın kıyısı olduğunu hatırlatan Gürdeniz, "21. yüzyıl deniz jeopolitiğinin en önemli merkezi Doğu Akdeniz" şeklinde konuştu.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz.

Böylesine geniş bir alanı olmasına rağmen bu kıyılarda Türkiye'nin ağır tonajlı ticaret gemilerine acil durumlarda müdahale edebilecek, havuzlayabilecek imkan ve kabiliyetinin olmadığının altını çizen Gürdeniz, şöyle devam etti:

"Aksaz'da, İskenderun ve Magosa'da küçük yüzer havuzlara sahip tersanelerimiz var. Ancak Anadolu yarımadasının güneyinde maalesef büyük bir tersanemiz yok. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli önceliği taşımacılıkta büyük bir tersane kurmak.

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Devletimiz 1999 yılında bu ihtiyacı gördü, bu kapsamda Milli Güvenlik Kurulu bir karar aldı. Ancak özellikle dış mihrakların sürece dahil olmasının ardından maalesef 20 yıl içerisinde bu adım sonuçlandırılamadı.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin kaybedecek vakti olmadığını bir kez daha altını çizerek söylemekte fayda görüyorum. Akdeniz’de, özellikle de Taşucu’nda gemi inşa-onarımı yapılabilecek büyük bir tersanenin kurulması yalnızca ticari açıdan önemli değil, böyle bir adımın atılması gelinen nokta itibariyle stratejik zorunluluk."

  • YARIN: Mersin'de bir tersane kurulması, Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek, sektörde ne denli bir büyümeyi beraberinde getirecek?

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