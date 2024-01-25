Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.
İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi
İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.
Yaşlılar için 3 büyük yaşam merkezi
Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak. E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.
7/24 bakıcı ve temizlik hizmeti
Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.