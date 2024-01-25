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İstanbul adayı Murat Kurum projelerini tek tek açıkladı: Emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum, etkinlikte faaliyet alanlarına odaklanarak projelerini 10 farklı alt başlık altında detaylı bir şekilde paylaştı. Bunlardan bir tanesi de, emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi yer alıyor. Kurum, ''İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak. E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek'' ifadelerine yer verdi.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:12 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:11 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.


İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi


İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.


Yaşlılar için 3 büyük yaşam merkezi


Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak. E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.


7/24 bakıcı ve temizlik hizmeti


Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.


İstanbul adayı Murat Kurum ulaşımdan kentsel dönüşüme dev projelerini tek tek açıkladı: Yeni dönemin adı 'Siztem İstanbul'
İstanbul adayı Murat Kurum ulaşımdan kentsel dönüşüme dev projelerini tek tek açıkladı: Yeni dönemin adı 'Siztem İstanbul'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum projelerini şöyle sıraladı; Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkarılacak. Ortalama yolculuk süresi 39 dakikaya düşecek. Raylı sistemler ile İstanbul'un hayat damarları 650 km'ye çıkacak. İstanbul trafiği 10 yıl sonunda geri dönmemek üzere son bulacak. İstanbul'un iki yakasına 2 tünel projesi yapılacak. Esenler ve Harem otogarları taşınacak. Esenler Otogarı bölgenin en büyük parkına dönüşecek. Metrobüs hattı Silivri'ye uzatılacak. İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Merkezi taksi sistemi çatısı inşa edilecek. 5 yılda 39 ilçede 650 bin yeni konut inşa edilecek. İlkokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz. Gençlere 50 bin TL evlilik yardımı. Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi. Arnavutköy ve Pendik'e 2 yeni acil durum hastanesi. Babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe. İlk defa evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği. 6 yeni içme suyu barajı yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında 2 büyük hayvan yaşam alanı kurulacak.

Murat Kurum'dan gece ve hafta sonu çalışan annelere müjde: İstanbul'a 7/24 kreş hizmeti geliyor
Murat Kurum'dan gece ve hafta sonu çalışan annelere müjde: İstanbul'a 7/24 kreş hizmeti geliyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum, 'Gece ve hafta sonları çalışan ailelerimiz için müjdemizi veriyorum. Her mahalleye çocuklarınız için kreş hizmeti götüreceğiz; polislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmetini sunacağız.' dedi. Anne kart uygulamasını da değiştireceklerini söyleyen Kurum, 'İkinci bir müjde daha veriyorum. Aile kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, hem de babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.' sözleriyle seçilmesi halinde yapacağı uygulamaları anlattı.

#Murat Kurum
#İBB
#31 Mart Yerel Seçimleri
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