Emekliliğine günler kalan polis kazada hayatını kaybetti

19:539/02/2026, Pazartesi
DHA
Polis memuru Kazım Kızıl kazada yaşamını yitirdi.
Polis memuru Kazım Kızıl kazada yaşamını yitirdi.

Bartın-Zonguldak yolunda karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu polis memuru Kazım Kızıl yaşamını yitirdi. Kızıl’ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi.

Bartın'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kazım Kızıl (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Kızıl'ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi.

Yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki 66 AS 505 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise tedavisi sürüyor.

Dört gün sonra emekli olacaktı

Kazada, yaşamını yitiren Kazım Kızıl’ın, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen Kızıl’ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.



