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Emekliye çifte müjde

Hükümetten emeklilere çifte müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerinde durduklarını açıkladı. Çalışma, hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemeden EYT'liler de faydalanacak.

04:00 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün(sağda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e emeklilere katkı ve hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün(sağda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e emeklilere katkı ve hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrildi. Bu konuda emeklileri sevindirecek müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'ü ziyaret eden Bakan Bilgin, hem bayram ikramiyesini hem de en düşük emekli maaşını artıracak alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bilgin, çalışmanın hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını ifade etti.

RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK

Bakan Vedat Bilgin, şöyle devam etti: "Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim."

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin ardından 13 milyon olan emekli sayısının 15 milyona yükseleceğini belirtti. Bakan Bilgin, "Bugün burada bahsettiğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunacağım alternatif müjde modelleri de sadece 13 milyonu değil, 15 milyonu kapsayacak" diye konuştu.

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28 dakika önce
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