Emekliye çifte müjde

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrildi. Bu konuda emeklileri sevindirecek müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'ü ziyaret eden Bakan Bilgin, hem bayram ikramiyesini hem de en düşük emekli maaşını artıracak alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bilgin, çalışmanın hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını ifade etti.

Bakan Vedat Bilgin, şöyle devam etti: "Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim."