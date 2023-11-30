|
Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Ayaş domatesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayaş domatesinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

17:46 - 30/11/2023 Perşembe
Diğer
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan
, Ankara'nın Ayaş ilçesinde üretilen, donuk pembe-kırmızı renk tonuna sahip domatesin AB coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

24 Ağustos 2022'de Ayaş domatesini tarladan toplayan çiftçi kadınları ziyaretine ilişkin görüntüleri de paylaşan
Emine Erdoğan
, "Anadolu’nun altın değerindeki topraklarından sofralarımıza ulaşan her nimet, eşsiz bir hediye. AB nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yerel zenginliklerimize, Ankara'mızın meşhur Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici. Ata yadigarı mirasımızı korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak için el birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştırmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.




#Emine Erdoğan
#Domates
#Avrupa Birliği
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada emeklilik bekleyene müjde geldi! 1800 gün erken emekli olacaksınız...