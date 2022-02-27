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ANKARA

Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Gelişmeleri üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğandan Ukrayna mesajı: Savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda

bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

"Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir." diyen Erdoğan, "Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun.

Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum."

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