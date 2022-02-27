Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda

bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

"Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir." diyen Erdoğan, "Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun.

Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum."

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Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun.

Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 26, 2022

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