Emniyet duyurdu: 35 bin 874 personelin yeri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız ama sen kaçtın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. 'Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki, bu muhalefet sadece 'akılları bulandırmak için ne yapabiliriz?' gayreti içerisinde. 2023 geliyor, bu miller Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verecek' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Utanmadan bir de kaçacak diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın' ifadelerini kullandı.