Gündem Emniyet ceza için özür diledi
ANTALYA

Emniyet ceza için özür diledi

Emniyet ceza için özür diledi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya’da evsiz olduğunu söylemesine rağmen “sokağa çıktığı” gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesilen Ali Çiftçi’den özür diledi. EGM’nin Twitter hesabından, “Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.
Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Antalya'da, cumartesi günü turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi durdurup, kimliğini kontrol eden polis ekipleri, neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye, polis ekiplerince kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

ÇİFTÇİ'YLE HELALLEŞTİK

  • Tepki çeken olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından dün bir açıklama yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine ilişkin fotoğraf ile birlikte yapılan paylaşımda, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" ifadelerini yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, EGM'nin konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.
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