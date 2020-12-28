Emniyet ceza için özür diledi

Dünya

Libya'da Hafter'e sert uyarı: Kaçacak yer bulamazsın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, Türkiye’yi tehdit eden darbeci Hafter ile BAE gibi destekçilerine sert uyarıda bulundu: Bu savaş suçlusu, cani katil Hafter ve destekçileri bilmelidir ki, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter her yerde meşru hedef olacaktır. Kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın. Burada ateşkes sağlanmış, siyasi görüşmeler yapılıyor. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır.