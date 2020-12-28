Emniyet ceza için özür diledi

Antalya'da, cumartesi günü turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi durdurup, kimliğini kontrol eden polis ekipleri, neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye, polis ekiplerince kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.
ÇİFTÇİ'YLE HELALLEŞTİK
- Tepki çeken olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından dün bir açıklama yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine ilişkin fotoğraf ile birlikte yapılan paylaşımda, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" ifadelerini yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, EGM'nin konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.