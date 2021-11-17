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POLİTİKA

Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen kokainlerle ilgili iddialarına cevap verdi. EGM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirttiği açıklamasında Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü CHPli Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunacak
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından ''Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan “adli yardımlaşma” talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru'' açıklamasını yapmıştı.

"HERHANGİ BİR YARDIMLAŞMA TALEBİ YOK"

EGM, Özkoç'un iddialarının ardından açıklama yaparak Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığından herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi.

Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya’ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

  • Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye’ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır.

ENGİN ÖZKOÇ VE BAZI İSİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

  • Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı belgeler:
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