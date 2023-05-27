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Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kolluk kuvvetlerine hakaretlerde bulunan CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin, vatandaş olarak en doğal hakkı olan oy kullanımını nasıl yapacağına ilişkin usul ve esasların belli olduğu bildirilen açıklamada, "Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

19:26 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
Canan Kaftancıoğlu

Canan Kaftancıoğlu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "kolluk kuvvetlerinin oy kullanması" hakkındaki paylaşımına ilişkin, "Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz, müfterinin kendisine iade ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımında, kahraman polise ve jandarmaya ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma iftiralar yer aldığı belirtildi.

"Paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır"

Bu nedenle açıklama yapılma gereği duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz, müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır.

"Asıl yüzüne tükürülmesi gereken kendisinin kol kola gezdiği terör örgütleridir"

Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil, kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir."

Açıklamada, seçim kanununa işaret edilerek, kolluk kuvvetlerinin seçimin güvenliğinden sorumlu olduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin, vatandaş olarak en doğal hakkı olan oy kullanımını nasıl yapacağına ilişkin usul ve esasların belli olduğu bildirilen açıklamada, "Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.




#Canan Kaftancıoğlu
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Jandarma Genel Komutanlığı
#kolluk kuvvetlerinin oy kullanması
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