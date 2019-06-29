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Gündem Emniyet HDPli Ayşe Sürücünün kara propagandasını çürüttü
ŞANLIURFA

Emniyet HDP'li Ayşe Sürücü'nün kara propagandasını çürüttü

Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP'li Ayşe Sürücü'nün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki operasyona ilişkin Kur’an-ı Kerim’i alet ederek yaptığı kara propagandayı yayınladığı video ile çürüttü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü

Emniyete Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği, 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında gerçeği yansıtmayan bilgilerin kullanılması üzerine, operasyonun gerçeklerini anlatan videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Emniyet'in "Mizansen niteliğinde, arkadaşlarımıza iftira atılan, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i alet ederek yapılan kara propaganda ile ilgili yalanlar ve gerçekler bu videoda" mesajıyla paylaştığı videoda, önce operasyona ilişkin sosyal medyada paylaşılan mizansen, sonrasında ise olayın aslında nasıl gerçekleştiğine ilişkin görüntüler bulunuyor.

Videonun ilk bölümünde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Twitter hesabından paylaştığı operasyona ilişkin iddiaları yer alıyor.

"44 kilo 130 gram patlayıcı saklamaları yetmedi..."

Operasyonun gerçek görüntülerinde ise emniyet güçlerinin evde yaptıkları aramada, önce arama kararını okudukları, evdeki kitapları tek tek içlerine bakarak yerine yerleştirdikleri görülüyor. Videoda ayrıca evin bahçesinden çıkan patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler gösteriliyor.

Video, "Kur'an-ı Kerim'i alet ettikleri bu tiyatro 44 kilo 130 gram patlayıcıyı saklamalarına yetmedi. Bu patlayıcıyla 4 Güvenpark, 1 Beşiktaş saldırısı gerçekleştirilebilir." mesajıyla son buluyor.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık iftirasına polisimizden görüntülü yanıt
OYNAT 01:40
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık iftirasına polisimizden görüntülü yanıt
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sülün Twitter hesabı üzerinden, ''16 yaşındaki Zilanı ve tüm aileyi dama çıkarıp kafalarına silah dayıyor, Zilan'ın çığlıklarını Yaylak,Bozova ve Halfeti'den biliyoruz! Akp'li Bldyenin kepçesiyle avluyu yıkıp, meyve ağaçlarını sökerek evi darmadağın ediyorlar. KURAN-I KERİM'e bile saygıları yok evi basan polisin!'' diyerek attığı twit ve iftira görüntülerine Türk Polis Teşkilatından cevap geldi. Türk Polis teşkilatı, ''Mizansen niteliğinde, arkadaşlarımıza iftira atılan, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i alet ederek yapılan kara propaganda ile ilgili yalanlar ve gerçekler bu videoda'' twiti ile orjinal görüntüleri yayınlayarak cevap verdi. Yayınlanan bu video polislerimize atılan iftirayı, ele geçirilen patlayıcıların miktarı ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.
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