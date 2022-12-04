En özel etkinlik

Hayat

Kovid-19'un yıkıcı etkilerine karşı: Sanatla iyileşiyorlar

Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen pek çok vatandaş deri, seramik, ahşap boyama gibi sanat dallarına yöneldi. Sanat Terapisti İrem Bengü Yılmazcan, kelimelere dökülemeyen duyguların sanatla gün yüzüne çıktığını söyledi. Deri Tasarımı ve Saraciye Eğitmeni Fatma Menteş ise, doktorlar ve sağlık çalışanlarının da sanat terapisi aldığını anlattı.