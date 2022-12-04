En özel etkinlik

İstanbul’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel gereksinimli öğrencilere yönelik engelleri kaldırmak için etkinlik düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, özel eğitim öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.
‘ÖZEL’ KONSER
Etkinlik Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Merkezi işitme engelli öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı işaret diliyle anlatmalarının ardından başladı. Bağcılar Özel Eğitim İlkokulu’nun otizmli öğrencisi Samet Zileli’nin piyanoyla kulakları şenlendirmesinin ardından Küçükçekmece Özel Eğitim Meslek Okulu halkoyunları ekibi Karadeniz yöresinden horon oynadı. Diyarbakır’dan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in özel davetiyle gelen Özel Sesler Korosu konser verdi. Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, “Engelli öğrencilerimizi hayata kazandırmak, kaynaştırmak için merkezler yapılıyor. İstanbul özelinde 10 bin tane öğretmen atandı.” dedi.