Enerji haritası değişti

Doğu Akdeniz’de ilk münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasını Libya ile imzalayarak deniz yetki alanı sınırlarını BM’ye bildiren Türkiye, ‘Seville Haritası’ isimli Yunan tezini darmadağın etti. Uluslararası arenada enerjinin referans kuruluşlarından biri olarak tanınan Rystad Energy, 2019 yılı Doğu Akdeniz Haritası’nda Türkiye MEB sınırlarına kalın çizgilerle yer verdiği gibi, daha önce hiç değinilmeyen Kuzey Kıbrıs enerji sahalarını da haritaya ekledi. Bu da Kıbrıs Türklerinin tanınması konusunda önemli bir işaret oldu. 2019 enerji haritalarını güncelleyen şirket, daha düne kadar Türkiye’yi 41 bin kilometrekarelik Antalya Körfezi’ne hapseden Seville Haritası eşliğinde gösteriyordu. Libya anlaşmasının ardından Ankara’nın BM’ye sunduğu Doğu Akdeniz sınırları, Rystad Energy haritasına koyu çizgilerle dahil edildi. KKTC’nin ruhsat sahalarına da yer veren şirket, buraları haritada “Kuzey Kıbrıs’ın block genişliği iddiası” olarak gösterdi.

Rystad Energy haritası

GÖRMEK ZORUNDA KALDILAR

Bugüne kadar haritalarda Kuzey Kıbrıs ifadesi yer bulmadığı gibi KKTC’ye ait herhangi bir saha da bulunmuyor, Kıbrıs Türk varlığını inkar eden Kıbrıs Rum Yönetimi’nin politikaları önceleniyordu. KKTC ruhsat sahalarının bu haritada yer bulmuş olmasıyla birlikte Türkiye’nin KKTC’nin Doğu Akdeniz’de gözardı edilemeyeceği konusundaki ısrarlı tezleri karşılık bulmuş olurken, Rumların bugüne kadar Kıbrıs’ın tek hakimi olarak belirlediği GKRY ruhsat sahalarında istediğini yapabileceği iddiası çökmüş oldu. Rystad Energy, büyük petrol şirketlerine enerji yatırımları konusunda yol gösteriyor. 2019 yılı haritası, şirketlerin yakın gelecekte enerji yatırımını yönlendirecekleri alanlara ilişkin değerlendirmelerinde dikkate alınıyor.