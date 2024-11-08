Enerji İş Sendikası Başkanı Altunsoy, Arslan'ın yolsuzluklarını belgeledi

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Hakkent yolsuzluğu da dahil olmak üzere çeşitli iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. iscihaber.net'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arslan hakkında soruşturma açıldığı duyurulurken, Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy da sosyal medya üzerinden yeni iddialar paylaştı.





Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Altunsoy, HAK-İŞ bünyesindeki "örgütsel yapı" iddialarına dair detayları paylaşarak, bu durumun sendikadaki mücadeleyi sekteye uğratamayacağını söyledi. “Bütün bu ahlaksızlıkları, yolsuzlukları açıklamaya devam edeceğiz” diyen Altunsoy, konuya dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

📌 HAK-İŞ’İN LAWRENCE’I

Adeta Hak-İş Konfederasyonu’nu bitirmeyi ve tasfiye etmeyi kendine görev addeden Mahmut Arslan’ın gerçek yüzü bir bir ortaya çıkıyor. Başta kendi menfaati olmak üzere görev aşkıyla hizmet ettiği illegal yapıların menfaatleri uğruna milyonlarca işçinin… pic.twitter.com/W8SxS517uU — 𝓜𝓪𝓱𝓶𝓾𝓭 𝓐𝓵𝓽𝓾𝓷𝓼𝓸𝔂 🇹🇷 (@AltunsoyMahmud) November 5, 2024





"BİZ 11 YILDIR BU GÜNLER İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

"HAK-İŞ bir davanın adıdır. Bir mücadelenin adıdır. Mazlumların zalimlere karşı duruşunun adıdır' diyorsun. İyi de zalim sensin Mahmut Arslan. Bu milleti soyup soğana çeviren, 720 Hakkent mağdurunu oluşturan HAK-İŞ Konfederasyonumuzun en son yapılan genel kurulunda kapının önünde 'Pazar paramı yediniz. Allah belanızı versin' diye bağıran o teyzenin bedduasının altında kalacak olan sensin Mahmut Arslan! Sen ve çete ekibin, sizler bu bedduanın altında kalacaksınız!





11 yıldır bu günler için mücadele veriyoruz. 11 yıldır bunlar kimlerle temas ediyor, kimlerle çalışıyor ve çalışma ortamı nasıl gidiyor onları gözlemledik. Ve bugün geldiğimiz noktada çok şükür konuşma imkanımız var. Bizi bu yüzden susturamıyorlar ve susturamayacaklar!





Bu yeni değil. 11 yıldır bunların mobbinglerle karşı karşıyayız. 11 yıldır sendikamızı ele geçirmeye çalışıyorlar. İçeri adam sokmaya çalıştılar, sokamadıkları için içeriden adam tuttular. O adamı da takip ettik. Biz de aynı şekilde onlarla hareket ediyormuş gibi yanlarına arkadaşımızı gönderdik. Onun vesilesiyle şu an HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Yardımcısı, Mahmut Arslan'ın hukuki tetikçisi Avukat Hamdi Koçoğlu denilen vatandaş, bütün her şeyi şeffaflığıyla anlatıyor. Fakat bu delilleri yok etmemek adına bunları savcılığımızla paylaşıyoruz. Yeri, vakti geldiğinde bütün vatandaşlarımızla paylaşmaya hazırız.

“TÜRKİYE TARİHİNİN SENDİKAL CAMİADAKİ EN BÜYÜK YOLSUZLUĞU”

Türkiye tarihinin sendikal camiadaki en büyük yolsuzluğunu anlatacağım. Ellerinde kalan tek yolla, ekonomik anlamda sendikayı yok etmek istediler. 1 milyon 600 bin TL olan aidat borcumuzu 2 milyon 825 bin TL olarak haciz yoluyla, faizle aldılar. Peki, soruyorum Mahmut Arslan! Bugün HAK-İŞ Konfederasyonumuzun içerisinde 20 sendikasının içerisinde kimin borcu yok? 42 yıldır burayı işgal etmiş durumdasın. Kimden haciz yoluyla aidat aldınız? Biz yolsuzlukları konuştukça sendikamızı ele geçirme içgüdüleri daha da artıyor ama başaramıyorlar. Yapabildikleri en son şey üyeliğimizi 2 yıllığına askıya almak oldu. Ne güzel işte, 2 yıl boyunca bizleri ele geçiren bu çeteye para vermeyeceğiz.

"TRUVA ATI: REMZİ KARATAŞ"

Truva atı Remzi Karataş'tan başlayalım. Cuma günü camide bana rüşvetle geldi. Remzi Karataş ÖZ-SAĞLIK-İŞ sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 1982 yılında Mahmut Arslan'ın peşinden, HİZMET-İŞ sendikasından camiaya adım atan biri. 36 yıldır örgüt lideri Mahmut Arslan’la beraber yürüyen, onun dışarıda tetikçiliğini yapan, sendikaları ele geçirmeye çalışan truva atlarından sadece biridir. Emekliyi de sömürelim diye kurdukları HAK-EMEK-DER diye kurdukları derneğin de başkanı. Bu adamın gerçek yüzünü size anlatayım.





REMZİ KARATAŞ, MAHMUD ALTUNSOY'DAN İŞÇİ HABER'İ İSTEMİŞ!

1 Kasım günü bir cenazemiz dolayısıyla karşılaştık. Remzi Karataş hepimizin yatacağı musalla taşının önünde bana "Biz İşçi Haber'i satın almak istiyoruz. Bunun için 500 bin dolar para ayırdık." dedi. Ne demektir bu arkadaşlar? Bu 500 bin doları nereden vereceksiniz? Neden İşçi Haber'i satın almak istiyorsunuz? İşçi Haber'le benim ne alakam var? Bize en çok desteği İşçi Haber verdiği için mi? Gerçekleri sansürsüz bir şekilde yayınladığı için mi? Bizi mi susturmaya çalışıyorsunuz? Kimin parasını kime veriyorsunuz? Remzi Bey bu işin muhatabı ben değilim. Git, oranın sahipleri kimse onlarla konuş. Baktı ki para da sökmüyor. Vallahi billahi tallahi bir elim Ay'ı bir elime galaksiyi verseniz eğer davamdan vazgeçersem sizler kadar namertim!

"MAHMUT ARSLAN'IN 42 yıllık ÖRGÜTLENME YAPISI"

25 yıldır HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ele geçirmiş vaziyette. Bu vatandaş 2015 yılında arkasında çok daha farklı bağlantılar, çok daha kirli entrikalı işlerin olduğu Hakkent Projesi'ni geliştiriyor. HAK-İŞ Konfederasyonumuzun basın odasında kayıtlar var. Eğer bu deliller arşivlerden yok edildiyse bu da bir suçtur. 2015 yılında Hakkent'in altyapısını oluşturuyorlar. 2016 yılında ise faaliyete geçiriyorlar. Başta Alper Ertemiz'i kooperatife başkan yaptıktan sonra ardından Mahmut Arslan'ın pis işlerindeki sağ kollarından bir tanesi Mustafa Toruntay'ı getiriyorlar. 2016 yılında proje faaliyete geçiriliyor ve 720 tane mağdur doğuruyorlar. O tarihe göre hesaplamalar yaptığınızda bugünün parasıyla takriben hisse başı 850 bin TL'ye denk geliyor. Bu iş patladıktan sonra Mahmut Arslan, "Bu işle HAK-İŞ’in ne alakası var?" diyor. Bu kadar kişiyi HAK-İŞ'in tabelasını, ismini, davasını kullanıp mağdur ettikten sonra utanmıyor musunuz? Şimdi açıklıyorum Mahmut Arslan, senin Hakkent'le ne alakan var? Mahmut Arslan'ın üyelik dökümüne ulaştık. Bu işin diğer kirli yüzünü devam ettiren Mustafa Toruntay ve oğlu Fatih Toruntay ise Mahmut Arslan'dan sonra üye oluyor. Çevre Bakanlığından bu belgelere ulaşabilirsiniz.

"ŞİMDİ MAHMUT ARSLAN'IN HAKKENT'LE NE İLGİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİNİZ Mİ?"

Mitinglerde neden Hakkent'in broşürleri var? İşçi arkadaşlarımızın elinde neden broşürler var? Madem HAK-İŞ'le alakası yoktu, neden mitinginde bunları dağıttın? Niye benim iş yerlerime ekip gönderdiniz de toplantı yaptırdınız? Ben hiçbir üyemize Hakkent'i tavsiye etmedim, yönlendirmedim. Buna rağmen 7 üyemiz bizden habersiz Hakkent'e üyelik yaptırmış. Şimdi Mahmut Arslan'ın ne alakası olduğun öğrendiniz mi arkadaşlar? Benimle ne alakası var diyen, bu işin baş mimarı herkesten önce üyeliğini yapmış ve bir kuruş para ödemeden oradan hisse sahibi olmuş.



