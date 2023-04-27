Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik elde edeceğiz

İlk defa nükleer yakıtı tesise getiriyoruz. 1 yılda işletmeye alma çalışmaları devam edecek. Bu ve benzeri birçok projede ne kadar önemli olduğunu vatandaşımız gayet iyi bir şekilde gördü. TOGG yerli aracımız var. İHA'larımız, SİHA'larımız var. 1 hafta önce karaya getirdiğimiz Karadeniz gazı projesi var. Bunlar siyasi irade olmaksızın yapılabilecek işler değil."