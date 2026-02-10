Engelli oğlunu suçuna kalkan yapmıştı: Engelli temsilcilerinden o babaya tepki

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün, engelli oğlunu tekerlekli sandalye ile X-Ray kontrol noktasını atlatarak adliye binasına silah soktuğu anlar yer aldı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Bursa Adliyesi’nde bir buçuk yıl önce yaşanan ve yeni görüntülerle yeniden gündeme gelen kanlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, “Bursa Adliyesi’nde gerçekleşen, bir babanın tekerlekli sandalyedeki engelli oğlunu cinayet planına alet ederek gerçekleştirdiği bu saldırıyı lanetliyoruz. Basına yansıyan detaylar ve görüntüler, vicdanı olan herkesin kanını donduracak niteliktedir” dedi. Çelebi, olayın engelli camiası açısından yalnızca bir yas olmadığını vurgulayarak, “Yeni kayıtlar, bir babanın tekerlekli sandalyedeki evladını nasıl bir ‘suç kalkanı’ gibi kullandığını; adaletin kalbinde engelli masumiyetinin nasıl katledildiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi.

ENGELLİ ÖNCELİĞİ İSTİSMAR EDİLDİ, ÜÇ CAN GİTTİ

Çelebi, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, emekli bir polis memurunun “bir önceki davanın intikamını almak” amacıyla silahını tekerlekli sandalye kullanan oğlunun aracına gizlediğini, adliyedeki “engelli önceliğini” istismar ederek duruşma salonunda üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. “Engelli bireylerin toplumdaki varlığına, onuruna ve haklarına yapılmış en ağır saldırılardan biriyle karşı karşıyayız” diyen Çelebi, engelli bireylerin hiçbir şekilde suç planlarının parçası haline getirilemeyeceğini söyledi.

BU, EVLAT İHANETİDİR, İNSAN HAKLARI SUÇUDUR

Çelebi, “Bir babanın, en güvenli liman olması gereken öz evladını, tekerlekli sandalyesine silah gizleyerek bir ölüm makinesine dönüştürmesi hiçbir mazeretle açıklanamaz” diye konuştu. “Kimse ama hiç kimse, hangi amaçla olursa olsun, engelli bir bireyin masumiyetini, bedensel durumunu ve toplumdaki önceliğini kendi kanlı hesaplaşmalarına paravan yapamaz” diyen Çelebi, “Bu eylem bir ‘baba’ tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile bizim nezdimizde bu bir evlat ihaneti ve insan hakları suçudur. Engelli bireyler kimsenin suç aleti, kaçakçılık aracı ya da güvenlik duvarlarını aşma yöntemi değildir” ifadelerini kullandı.

EMSAL OLACAK EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

Benzer bir dehşetin tekrarlanmaması için yargı sürecinin emsal teşkil edecek şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, “Kendi evladının engellilik durumunu cinayet planının parçası haline getiren fail, sadece ‘kasten öldürme’ suçundan değil, savunmasız bir engelliyi suça alet etmekten ve hayatını tehlikeye atmaktan ötürü emsal olacak en ağır cezaya çarptırılmalıdır” dedi.

GÜVENLİK TEDBİRİ ONUR KIRICI OLMASIN

Çelebi, olayın ardından adliyelerde engelli vatandaşlara yönelik güvenlik uygulamalarının “onur kırıcı” bir hale gelmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu saldırının faturası masum engelli vatandaşlarımıza kesilmemeli” diyen Çelebi, suistimalleri önleyecek teknolojik ve profesyonel önlemlerin artırılmasını istedi.

DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ, TAKİPÇİSİYİZ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun davaya müdahil olacağını açıklayan Çelebi, “Hem katledilenlerin haklarını hem de bu olayda bir nesne gibi kullanılan o masum gencin uğradığı ağır manevi ve hukuki ihlali sonuna kadar takip edeceğiz” dedi. Çelebi, “Engellileri ‘yardıma muhtaç’, ‘kullanışlı bir araç’ ya da ‘suç perdesi’ olarak gören her türlü hastalıklı zihniyetle mücadelemiz sürecek. Bu caniliği yapan baba da olsa, engellinin onurunu ve canını hiçe sayan herkes karşısında bizi bulacaktır” açıklamasında bulundu.

