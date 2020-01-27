Enkaz altındaki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ Sürsürü'de enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Depremde can kaybı 40'a yükseldi.
- Önceki akşam merkez üssü Sivrice'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. Elazığ'da 36, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 40 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Depremden sonra enkaz yığınına dönüşen Sürsürü'deki Dilek Apartmanı'nda süren hummalı çalışmada, ne yazık ki dünden beri 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz altında halen bir kişinin olduğu belirtiliyor.
Depremde yaralananlardan 86 kişinin tedavisi sürüyor. 18'i yoğun bakımda.
22 BİNA YIKILACAK
Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 50 bina yıkıldı. Ayrıca 308 binada da ağır hasar tespit edildi. 150 binada ise orta derecede hasar var. Hasarlı binalardan 22'si için acil yıkım kararı alındı.
Malatya'da ise 155 binanın yıkıldığı, bin 278 binanın ise hasarlı olduğu tespit edildi.