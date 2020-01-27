Enkaz altındaki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ Sürsürü'de enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Depremde can kaybı 40'a yükseldi.

Önceki akşam merkez üssü Sivrice'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. Elazığ'da 36, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 40 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremden sonra enkaz yığınına dönüşen Sürsürü'deki Dilek Apartmanı'nda süren hummalı çalışmada, ne yazık ki dünden beri 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkaz altında halen bir kişinin olduğu belirtiliyor.

Depremde yaralananlardan 86 kişinin tedavisi sürüyor. 18'i yoğun bakımda.

22 BİNA YIKILACAK

Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 50 bina yıkıldı. Ayrıca 308 binada da ağır hasar tespit edildi. 150 binada ise orta derecede hasar var. Hasarlı binalardan 22'si için acil yıkım kararı alındı.

Malatya'da ise 155 binanın yıkıldığı, bin 278 binanın ise hasarlı olduğu tespit edildi.

GÜNDEM Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

EKONOMİ Elazığ ve Malatya'da tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

GÜNDEM Elazığ’daki depremde ölen Ömer’in babasına söylediği son sözleri kahretti: Evimin direği beni neden bırakıyorsun

GÜNDEM Deprem akşamı akılalmaz şaka: 235 lira ceza kesildi

GÜNDEM İstanbul Şile'de korkutan deprem

GÜNDEM Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNDEM Cansuyu depremin yaralarını sarmak üzere harekete geçti

GÜNDEM Dilara deprem anını anlattı: Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza

GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin TL acil yardım ödeneği yapılacak

GÜNDEM AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı: 30 milyon 564 bin 365 lira