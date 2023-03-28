Enkaz altından çıkarıldı: 50 gün sonra ailesine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurtarma ekiplerince enkazdan kurtarılan bebekler, DNA testlerinin ardından ailelerine teslim ediliyor.





Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Katibe ve Naser Alkhalef çiftçinin evleri depremde yıkıldı. 3 çocuklu ailenin 10 aylık bebekleri Musa Alkhalef enkaz altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bebek bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkartılıp, Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Aile 50 gündür çocuklarını ararken, Mersin'den gelen mutlu haberle sevindi. Çocuklarının Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen aile, bugün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda çocukların, ailenin olduğu belirlenip teslim edildi.





"Her yerde bebeğimizi aradık"

Bebeğine kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden anne Katibe Alkhalef, "Kahramanmaraş'a yeni gitmiştik. Eşim daha yeni işe başlamıştı. Depreme evde yakalandık. Evimiz yıkıldı. Bebeğimize ulaşamadık. Her yerde bebeğimizi ararken Mersin'den haber geldi. Bebeğimize kavuştuk. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Naser Alkhalef de mutlu olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.





"28 çocuk ailelerine teslim edildi"