Enkazdan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

Ağır hasarlı binalardan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarda çalışmalar sürüyor.
Şimdiye kadar enkazdan çıkan 89 bin lira, 12 bin 800 avro, 5 bin İsviçre frangı, 37 cep telefonu, 18 altın bilezik, 13 altın küpe, 12 altın yüzük, 72 çeyrek altın, 62 yarım altın, 53 altın kolye, 8 çelik kasa, 8 av tüfeği, 7 saat, onlarca bilgisayar ve tablet, onlarca araç, sahipleri olan 242 kişiye teslim edildi.