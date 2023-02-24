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Enkazdan çıkan dev servetin sahibine ulaşıldı

10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Kime ait olduğu merak edilen çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu ortaya çıktı.

10:16 . 24/02/2023 Cuma
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Kahramanmaraş'ta enkazda altın dolu çanta bulundu.

Kahramanmaraş'ta enkazda altın dolu çanta bulundu.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremde yıkılan Onikişubat İlçesi Binevler Mahallesindeki Pentapark Apartmanındaki kurtarma işlemlerinin adından ekipler enkaz kaldırma işlemine geçti. Enkazda ekskavatör ile çalışan operatör, moloz yığınlarını kamyona doldurduğu sırada bir çanta fark etti.

Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. Altın kemer dolu çantanın bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çantayı bulanların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı.

Altınların sahibi bulundu

Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu
İbrahim Zabun
'a ait olduğu öğrenildi.

Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği öğrenilen İbrahim Zabun'un dairesinin bulunduğu apartmanın enkazından çıkan altın kemerlerin her birinin ise 10 bin dolan olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan altınlar yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.



#İbrahim Zabun
#Deprem
#Servet
2 saat önce
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