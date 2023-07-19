EPDK yandaş medyanın yalanını ellerinde patlattı: Tamamen hayal ürünüdür

EPDK, BirGün'de yayınlanan haberi yalanladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, CHP yandaşı Birgün Gazetesi'nde çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir gazetede "EPDK piyasa değeri 10 milyon TL olan makam aracı kiralamak için ihale açtı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır." denildi.
'Söz konucu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkılmıştır'
Yalan haberi ifşa eden EPDK haberdeki yer alan marka ve model talep edildiği iddialarının tamamen hayal ürünü olduğunu belirterek, "Kurumumuzda bir adet makam aracı bulunmakta olup söz konucu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkılmıştır. Haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür." açıklamasında bulundu.
Yalan haberleri patladı
CHP yandaşı medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda başlattığı tasarruf genelgesi üzerinden EPDK'yı hedef aldı. Yalanları sıralayan CHP yandaşı Birgün gazetesi haberinde, "Mehmet Şimşek imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildiği gün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), piyasa değeri 10 milyon TL'ye yakın olan bir makam aracı kiralamak için ihale açtı. Belirli bir marka ve modele işaret eden teknik şartnamede, makam aracı olarak kiralanacak aracın özellikleri sıralandı. Dosyada ayrıntılı şekilde tarif edilen aracın ikinci el piyasa değeri, 10 milyon TL'ye yaklaşıyor. Aracı, lüks segment otomobilleri ile tanınan bir Alman firması üretiyor. EPDK'nin de kiralamayı öngördüğü aracın, "Long" olarak da bilinen modeli ülkede az sayıda bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.