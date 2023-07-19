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EPDK yandaş medyanın yalanını ellerinde patlattı: Tamamen hayal ürünüdür

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, CHP yandaşı Birgün'de çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Tasarruf genelgesiyle ilgili iddialara karşın yapılan açıklamada, "Bir gazetede 'EPDK piyasa değeri 10 milyon TL olan makam aracı kiralamak için ihale açtı' yönündeki iddialar gerçek dışıdır" ifadelerini kullanarak haberi yalanladı.

11:43 . 19/07/2023 Çarşamba
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EPDK, BirGün'de yayınlanan haberi yalanladı.

EPDK, BirGün'de yayınlanan haberi yalanladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, CHP yandaşı Birgün Gazetesi'nde çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir gazetede "EPDK piyasa değeri 10 milyon TL olan makam aracı kiralamak için ihale açtı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır." denildi.

'Söz konucu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkılmıştır'

Yalan haberi ifşa eden EPDK haberdeki yer alan marka ve model talep edildiği iddialarının tamamen hayal ürünü olduğunu belirterek, "Kurumumuzda bir adet makam aracı bulunmakta olup söz konucu aracın kiralama süresinin dolması üzerine ihaleye çıkılmıştır. Haberde belirtildiği gibi ihale şartnamesinde herhangi bir marka ve modelin talep edildiği iddiası tamamen hayal ürünüdür." açıklamasında bulundu.

Yalan haberleri patladı

CHP yandaşı medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda başlattığı tasarruf genelgesi üzerinden EPDK'yı hedef aldı. Yalanları sıralayan CHP yandaşı Birgün gazetesi haberinde, "Mehmet Şimşek imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildiği gün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), piyasa değeri 10 milyon TL'ye yakın olan bir makam aracı kiralamak için ihale açtı. Belirli bir marka ve modele işaret eden teknik şartnamede, makam aracı olarak kiralanacak aracın özellikleri sıralandı. Dosyada ayrıntılı şekilde tarif edilen aracın ikinci el piyasa değeri, 10 milyon TL'ye yaklaşıyor. Aracı, lüks segment otomobilleri ile tanınan bir Alman firması üretiyor. EPDK'nin de kiralamayı öngördüğü aracın, "Long" olarak da bilinen modeli ülkede az sayıda bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.



Emine Erdoğan'ın katıldığı festival üzerinden provokasyon yapan Cumhuriyet ve BirGün'ün yalanı elinde patladı
Emine Erdoğan'ın katıldığı festival üzerinden provokasyon yapan Cumhuriyet ve BirGün'ün yalanı elinde patladı

Yalan haber ve algı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Cumhuriyet ve BirGün Gazetesi, Emine Erdoğan’ın 1'inci Tokat Gastronomi Festivali'ne katılım göstereceği için 3 milyon TL harcandığını iddia etti. Festivale onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için yerlere özel taşların döşendiğini öne süren CHP yandaşlarının yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Konuya ilişkin Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, projeye 3 milyon TL harcandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Burası sadece festival için yapılan bir tesis değil. Ortaya atıldığı gibi sadece Emine Erdoğan için yapılan bir çalışmada yok. Tüm çalışmaların maliyeti 400 bin TL civarında ve sıfır atık projesi kapsamında yapıldı. Tüm söylenen ifadeler asılsız ve mesnetsizdir" dedi.



#EPDK
#Birgün
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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