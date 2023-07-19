EPDK yandaş medyanın yalanını ellerinde patlattı: Tamamen hayal ürünüdür

Yalan haber ve algı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Cumhuriyet ve BirGün Gazetesi, Emine Erdoğan’ın 1'inci Tokat Gastronomi Festivali'ne katılım göstereceği için 3 milyon TL harcandığını iddia etti. Festivale onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için yerlere özel taşların döşendiğini öne süren CHP yandaşlarının yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Konuya ilişkin Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, projeye 3 milyon TL harcandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Burası sadece festival için yapılan bir tesis değil. Ortaya atıldığı gibi sadece Emine Erdoğan için yapılan bir çalışmada yok. Tüm çalışmaların maliyeti 400 bin TL civarında ve sıfır atık projesi kapsamında yapıldı. Tüm söylenen ifadeler asılsız ve mesnetsizdir" dedi.