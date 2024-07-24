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Erbaş'tan Ayasofya mesajı: Hasret 4 yıl önce bugün sona erdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür" ifadesini kullandı.

11:23 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Milletin derin yürek yarasına dönüşen hasretin 4 yıl önce bugün sona erdiğini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:


"Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Cenabıhak mihrabından secdeleri, minarelerinden ezanları, kürsülerinden dersleri, minberinden hutbeleri eksik eylemesin."






#Ayasofya Camii
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Ali Erbaş
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