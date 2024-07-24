Erbaş'tan Ayasofya mesajı: Hasret 4 yıl önce bugün sona erdi

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan kararla 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 4 yıl önce yeniden ibadete açıldı.